Krim želi vrniti čas na začetek novega tisočletja

Rokometašice Krima Mercatorja so bile v letih 2001 in 2003 zmagovalke lige prvakinj. Kasneje so nihajoče finance seveda prizadele tudi klubsko kakovost igralnega kadra, v novo sezono elitnega tekmovanja pa krimovke vstopajo močno okrepljene, ambiciozne in optimistične. Pravijo, da imajo moč in znanje, da se izpostavijo za začetek že v težki skupini B lige prvakinj.