Krimovkam na pomoč proti Madžarkam še okrepitev iz Črne gore

V kultni dvorani Tivoli se bodo ob 16. uri pomerile z madžarskim Ferencvarosem. Povratna tekma v Budimpešti bo na sporedu teden dni pozneje. Izbranke ukrajinske trenerke s slovenskim potnim listom Natalije Derepasko se nadejajo zmagi na sobotni tekmi, hkrati pa se zavedajo, da so madžarske tekmice izjemno kakovostne.

Na tekmi bo nastopila tudi najnovejša okrepitev Ana Gros, ki se je zaradi dobro znanih dogodkov v Ukrajini razšla z moskovskim CSKA, zaradi poškodb pa bosta odsotni Betchaidelle Ngombele in Maja Svetik. Igralke Krima in Ferencvarosa so se nazadnje pomerile v sezoni 2020/21, na obeh tekmah so slavile rokometašice iz Budimpešte. Na prvi medsebojni tekmi skupinskega dela z 32:25, na drugi pa z 32:26.

Tatjana Brnović okrepitev v zadnjem hipu

Črnogorska rokometašica Tatjana Brnović, sicer članica ruskega Rostov-Dona, bo zaradi političnih razmer na vzhodu Evrope sezono nadaljevanja v Krimu, so tik pred tekmo še sporočili iz ljubljanskega kluba. Mlada, 23-letna krožna napadalka bo ljubljanski ekipi pomagala že na današnji tekmi z Madžarkami.

Brnovićeva je svojo pot med profesionalkami začela leta 2014 v ŽRK Danilovgrad, se štiri sezone kalila v Budućnosti ter nato februarja prestopila k Rusinjam. Črnogorka je na osmih evropskih tekmah v sezoni 2021/22 dosegla 25 zadetkov, najbolj učinkovita je bila ravno proti Madžarkam. V dresu izbrane vrste je na 50 tekmah dosegla 121 zadetkov ter bila leta 2017 izbrana za najboljšo krožno igralko mladinskega evropskega prvenstva, nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.