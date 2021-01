Krimovke na prvo gostovanje leta z željo po zmagi

Rokometašice Krima Mercatorja konec tedna čaka prvo gostovanje letos v ligi prvakinj. Na pot v Nemčijo bodo odpotovale vse igralke, tekmec v nedeljo ob 14. uri bo Bietigheim, ki so ga krimovke letos v tem evropskem tekmovanju že premagale. Kot je dejal trener Uroš Bregar, bo ekipa po zdravstvenih težavah tokrat v Areni Ludwigsburg kompletna.



Krimovke so se v Stožicah to sezono oktobra v 5. krogu lige prvakinj že pomerile z Nemkami in po dobrem drugem polčasu zmagale z 28:26. Pred ponovno tekmo v 10. krogu si v ljubljanskem taboru želijo ponoviti zlasti igro iz drugega polčasa. December je bil za krimovke poseben zaradi evropskega prvenstva na Danskem ter okužbe z novim koronavirusom. Kljub izpadu vadbe, Ljubljančanke so prvi trening po prvenstvu v polni sestavi opravile šele 4. januarja, je po besedah Bregarja ekipa pripravljena in motivirana za nove točke. V dosedanjem delu tekmovanja so jih krimovke zbrale štiri.



"Komaj čakamo, da se drugi del lige prvakinj začne. Nekaj težav smo imeli z okužbami, a smo že v polnem trenažnem procesu. Veseli me drugi polčas, ki smo ga pokazali proti Nemkam. Izhajali bomo iz naše obrambe, na igrišče pa stopili s srcem in željo po zmagi," je na virtualni novinarski konferenci zatrdil Bregar.

Vrniti se na pota stare slave

Nemke so sicer na repu skupine A, a slovijo po najboljšem protinapadu med osmerico, je poudaril Bregar. "Nevarno je tudi njihovo izvajanje hitrega centra. Naša največja naloga bo, da ta del njihove igre hitro zaustavimo, kar pomeni, da bomo morali v napadu igrati preudarno in pa predvsem natančno, da bomo dosegali zadetke. Da jim onemogočimo takšno igro. Tekma se bo zagotovo odločala v obrambi," je načrte razkril glavni trener.



Pri slovenskih prvakinjah so se konec leta dogovorili za prihod srbske krožne napadalke Dragane Cvijić, ki je za Krim igrala že med letoma 2009 in 2011, podaljšali so tudi sodelovanje s Francozinjo Océane Sercien-Ugolin. "Ne le Dragana Cvijić, veseli me, da se vodstvo kluba dogovarja še z nekaj kakovostnimi igralkami in verjamem v to, da je Cvijićeva le del tega mozaika. Zadovoljen sem, da bomo dobili tako kakovostno krožno napadalko," je pojasnil Bregar.



Vodja ekipe Jaka Kravanja pa je dodal: "Prihod Cvijićeve je začetek izgradnje ekipe, ki bi klubu omogočila uresničitev največjega cilja: Krim vrniti na pota stare slave. Ob 20. obletnici prvega evropskega naslova menimo, da je pravi čas, da se Krim v Evropi pokaže z ekipo, ki je sposobna največjih uspehov."

