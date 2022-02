Krimovke pozdravile prihod črnogorske ikone

Ko se bo začela nova sezona, si bo dres Krima Mercatorja nadela tudi 35-letna desnokrilna Črnogorka Jovanka Radičević, je ljubljanski rokometni ponos potrdil v sporočilu za javnost. Radičevićeva je bila v sezoni 2020 najboljša strelka lige prvakinj, v slovensko prestolnico pa prihaja iz turškega Kastamonuja, ki je v tej sezoni tudi tekmec Krima v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja.

»Radičevićeva, ki velja za zelo osredotočeno igralko in popolnoma predano rokometu, je svojo športno pot začela v domači Budućnosti, kasneje izkušnje nabirala v Romuniji, na Madžarskem in v Severni Makedoniji. Največji uspeh v karieri je dosegla leta 2013, ko je osvojila Ligo prvakinj. V finalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je igrala tudi sezono pred tem ter leta 2017 in 2018 z makedonskim Vardarjem,« so jo predstavili v sporočilu za javnost.

Izjemna rokometašica, ki bo svoj potencial poskušala še nadgraditi

»V žepu ima tudi dvakratni naslov najboljšega krila na svetu in v Evropi, štirikrat je bila izbrana v najboljšo ekipo Lige prvakinj. Z velikih tekmovanj ima tudi olimpijsko srebro in evropsko zlato iz istega leta (2021) ter bron z mediteranskih iger. V Ligi prvakinj je izkušnje začela nabirati v sezoni 2005/06, ko je dosegla 16 zadetkov, v zadnjih dveh sezonah v dresu Budučnosti je zasledovala stotico (97 in 94 zadetkov za črnogorskega predstavnika v Evropi) in bila proglašena za najboljšo strelko Lige prvakinj. Ena od treh Črnogork je bila v dresu turških prvakinj v tekoči sezoni najbolj razigrana proti Madžarkam (11 zadetkov), devetkrat je bila natančna na uvodni tekmi proti Dankam. Njena kvaliteta je predvsem v tem, da se bori vseh 60. minut in nikoli ne obupa, pravijo v izbrani vrsti, zase pa pravi, da je talent le delček v mozaiku dobrega športnika, na doseganje športnih rezultatov vplivajo predvsem trdo delo, red in disciplina.«

Kapetanka črnogorske izbrane vrste ima že 182 nastopov za reprezentanco na uradnih tekmah, s 1031 zadetki pa je najuspešnejša strelka v dresu z državnim grbom. Leta 2012 je bila članica reprezentance, ki se je razveselila naslova evropskega prvaka, Črnogorke so bile tudi olimpijske podprvakinje.

»Ponosni smo, da je Krim Mercator klub, v katerem bo svojo kariero nadaljevala Jovanka Radičević. Gre za izjemno rokometašico, ki bo svoj potencial skušala v Ljubljani še nadgraditi. Sestava ekipe za sezono 2022/23 je s tem že dobila prve obrise. Jovanka, dobrodošla v naši ekipi!« je dejala Deja Ivanović, športna direktorica RK Krim Mercator.