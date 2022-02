Krimovke svetlobna leta daleč od novega presenečenja

Rokometašice Krima Mercatorja so na današnji tekmi 13. kola lige prvakinj na Norveškem doživele pravi polom, potem ko so kar z 20:37 (9:17) klonile proti igralkam kluba Vipers iz Kristiansanda. Krimovke so bile tako svetlobna leta daleč od novega presenečenja, kakršnega so sredi tega tedna pripravile na zaostali tekmi 11. kola v Franciji, kjer so iztržile neodločen izid proti tekmicam iz Metza.

Ljubljanska ekipa po nepopolnem predzadnjem krogu ostaja na šestem mestu, ki ji še prinaša nastop v osmini finala. Pred Sävehofom, ki bo jutri gostil vodilni in dosedanjem delu lige prvakinj stoodstotni Györ, ima dve točki prednosti.

Ob pričakovanem scenariju – nedeljski zmagi Györa na Švedskem – bo usoda Krimovk znana 20. februarja, ko se bodo pomerile z rokometašicami Sävehofa, proti katerim si slovenske prvakinje ne smejo privoščiti poraza. V primeru enakega števila točk bi napredovala skandinavska zasedba, ki je na prvi tekmi ugnala Krim (29:28).

Izbranke trenerke Natalije Derepasko so bile tokrat le v uvodnih desetih minutah kos tekmicam iz Kristiansanda, po rezultatu 5:6 pa so povsem izgubile rdečo nit v svoji igri. Njihove težave so Norvežanke znale izkoristiti, med 12. in 20. minuto so naredile delni izid 6:0 in prešle v vodstvo z 12:5. V prvi polovici tekme so si nato večkrat priigrale prednost devetih golov (15:6, 16:7 in 17:8).

V drugem polčasu se je prepad med ekipama še povečal. Končni izid zgovorno kaže na veliko nemoč Krima Mercatorja, ki si je največji zaostanek pridelal v končnici dvoboja, ko je trikrat zaostal za težko verjetnih 17 golov.

Pri Krimu je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Katarina Krpež Šlezak z osmimi goli, Nataša Ljepoja pa je dosegla pet zadetkov. Pri gostiteljicah je bila najbolj učinkovita Ragnhild Valle Dahl s sedmimi goli.

»Čestitati moramo Vipersu za odlično predstavo. Pred nekaj dnevi smo odigrali težko tekmo, upam, da smo se iz obeh dvobojev nekaj naučili. Najpomembneje je, da se čim bolje pripravimo na naslednjo odločilno tekmo,« je po visokem porazu izjavila trenerka Natalija Derepasko.