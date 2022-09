Kristiansand brani, Györ in Esbjerg napadata

Pred začetkom nove sezone so rokavico v obraz Norvežank vrgle tekmice iz madžarskega Györa in danskega Esbjerga, v elitnem evropskem tekmovanju so seveda tudi okrepljene rokometašice Krima Mercatorja. V skupini A bodo poleg Kristiansanda in Krima nastopili še danski Odense, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencavros, češki Banik Most in romunska Bukarešta, v skupini B pa poleg Györa in Esbjerga še francoski Metz, romunski Rapid iz Bukarešte, črnogorska Budućnost, norveški Storhamar, turški Kastamonu in hrvaška Lokomotiva Zagreb.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med osem. Najboljše štiri ekipe iz četrtfinala se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo 3. in 4. junija prihodnje leto v Budimpešti.

Po sankcijah za obe izjemno kakovostni ruski ekipi iz Moskve in Rostova na Donu imajo največ možnosti za končno zmago ekipe iz Kristiansanda, Györa in Esbjerga. Norveško ekipo je poleti zapustilo nekaj vrhunskih igralk, kot so prva zvezdnica Nora Mork, Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a je bila v poletnem prestopnem roku zelo aktivna. V svoje vrste je zvabila nekaj vrhunskih igralk, med drugim Rusinjo Ano Vjahirevo, Francozinjo Oceane Sercien-Ugolin, v minulih dveh sezonah igralko Krima, ter Švedinjo Jamino Roberts.

Györ z Ano Gros in Sandro Toft

Evropske klubske prvakinje iz Györa v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019 se bodo znova potegovale za prestižno lovoriko, to sezono tudi s slovensko ostrostrelko Ano Gros. Visokorasla Velenjčanka je bila pred leti že članica slovite ekipe iz Panonske nižine, a tedaj ni bila v osredju zaradi ostre in imenitne kadrovske zasedbe, poleg nje je od znanih igralk v Györ prišla tudi Danka Sandra Toft. V novi sezoni ima visoke cilje tudi Esbjerg, dokaz za to je prihod izjemne Nore Mork, ki je v dresih norveškega Larvika, Györa in Kristiansanda kar šestkrat slavila v ligi prvakinj.

V poletnem prestopnem roku je še nekaj znanih igralk zamenjalo sredine. Najbolj se je okrepila Bukarešta, kjer igra slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie. V romunsko prestolnico sta prišli Francozinji Grace Zaadi in Laura Glasser ter domača igralka Crina Pintea.

Krimovke bodo svoje popotovanje v ligi prvakinj začele v nedeljo, ko bodo gostovale v Bukarešti. Drugi pari uvodnega kola v skupini A so Ferencavros – Odense, Kristiansand – Brest in Banik Most – Bietigheim, v skupini B pa Kastamonu – Budućnost, Lokomotiva Zagreb – Rapid Bukarešta, Esbjerg – Györ in Metz – Storhamar.