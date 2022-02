Krpež Šlezakova tresla mrežo, krimovke do tretje zmage

Prvo letošnjo zmago v ligi prvakinj in tretjo v sezoni so vpisale rokometašice Krima Mercatorja. S 36:28 so zanesljivo ugnale turško ekipo Kastamonu. Z novim parom točk so po prvič zasedle šesto mesto v skupini B, ki jim prinaša t. i. play off za četrtfinale.

Prehitele so namreč Sävehof, prav Švedinje pa bodo naslednje gostje v Stožicah, ko bo na mizi zadnja vstopnica v izločilne boje. Pred tem bodo slovenske prvakinje želele odščipniti kakšno točko Metzu in Kristiansandu.

Krim Mercator : Kastamonu 36:28 (18:10) Dvorana Stožice, gledalcev 400, sodnika E. Vitaku in A. Vitaku (Kosovo). Krim Mercator: Arenhart (8 obramb), Risović (6); Radosavljević 2, Jurič 1, Stanko 3, Sercien Ugolin 1, Pineau 2, Žabjek 2, van Kreij 3, Klemenčič, Ljepoja, Varagić 1, Ngombele 4, Gomilar Zickero 1, Krpež-Šlezak 13 (3), Svetik 3; Kastamonu: Durdu (7 obramb), Islamoglu (3), Rajčić (2); Radičević 7 (6), Sarikaya, Akalin 1, Aydin 2, Toprak, Iskenderoglu 1, Agkün Göktepe, Caliskan 2, Yilmaz 4, Demircelen 3, Kovarova 2, Raičević 6. Sedemmetrovke: Krim Mercator 6 (5), Kastamonu 6 (6); izključitve: Krim Mercator 4, Kastamonu 8.

Trenerka Nataša Derepasko je upala, da bo Andrea Lekić sanirala poškodbo mišice, ampak odlična srbska veteranka je tekmo spremljala s tribune. Napad je tako vodila Allison Pineau, v njem je bila najbolj razigrana Katarina Krpež Šlezak, ki je dosegla šest golov v 17 minutah, Krim pa je imel vodstvo z 10:5.

Turkinje, ki jih je nedavno zapustila slovenske reprezentanka Nina Zulić, so bile jeseni v prvem kolu trd oreh Ljubljančankam, ki so zmagale s 24:23. Toda danes po dobrem začetku (5:7) niso mogle slediti njihovemu ritmu, nemočna je bila tudi črnogorska veteranka Jovanka Radićević.

V Krimovih vratih je bila razpoložena Brazilka Barbara Arenhart, njena peta obramba je omogočila sedmi gol Krpeževe za 12:6 in devetega za 16:10. Od odmoru je bila razlika osem zadetkov po uspešnem strelu Maje Svetik v zadnji sekundi. Maloštevilni navijači so bili navdušeni nad razigranostjo krimovk, pri katerih je vlogo druge dirigentke od Lekićeve prevzela Nizozemka Harma van Kreij.

V drugem polčasu je prišla v domača vrata Jovana Risović. Na črto je prišla mlada Valentina Klemenčić in se hitro izkazala z izsiljeno sedemmetrovko, ki jo je za deseti gol izkoristila Krpeževa. Levokrilna Srbkinja je kmalu prišla do številke 12, ko je zadela za 23:16.

Krimova obramba je bila v drugem delu manj čvrsta in gostje so držale razliko iz prvega polčasa ter na trenutke tudi grozile, pa bi lahko tekmo pripeljale v negotove vode (18:24 in napad). Vseeno niso imele dovolj kakovosti za preobrat. Do prvih zadetkov v Krimovem dresu je prišla Sanja Radosavljević, ob koncu je štirikrat v polno zadela še visoka Betchaidelle Ngombele iz Konga.

Med strelke se je vpisalo kar 12 krimovk, 13 golov je dosegla Katarina Krpež Šlezak.