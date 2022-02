Lekićeva čuti, da se obeta nekaj čudežnega

V nadaljevanju preberite:

Pred Krimom Mercatorjem je repesaž za četrtfinale, v dveh tekmah (26. marca v Stožicah in 2. aprila v Budimpešti) se bo pomeril s Ferenvarosem, zmagovalec pa se bo boril za sklepni turnir prav tako v madžarskem glavnem mestu. »Pred nami je zanimiv izziv, rada igram proti Ferencvarosu, imamo dobre izkušnje in mi ustreza. Čestitke moji ekipi in vsem navijačem, ki so nas prišli podpret v tako pomembnem trenutku,« je bila z vzdušjem na tekmi, ki jo je Krim proti Sävehofu dobil z 32:18, zadovoljna Andrea Lekić. Kaj je še povedala Beograjčanka in v čem vidi glavno prednost Krima?