Ljubomir Vranješ stavi na agresivnost in hitrejšo igro

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ je na današnji spletni konferenci predstavil načrt priprav za evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022. Ekipa bo priprave začela 26. decembra v svojem tradicionalnem taboru v Zrečah, do odhoda v Debrecen pa bo odigrala eno prijateljsko tekmo s Hrvaško in dve z Italijo.

Izbrana slovenska rokometna vrsta je zadnjo akcijo imela v začetku novembra, v tednu Evropske rokometne zveze je v Novigradu odigrala tudi pripravljalno tekmo proti Hrvaški in izgubila z 31:34. Konec tega meseca se bo znova zbrala na Zreškem Pohorju ter pilila zadnje podrobnosti pred odhodom na zaključni turnir stare celine med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem. Slovenija bo v skupinskem delu igrala v Debrecenu, kjer jo čakajo zahtevni dvoboji proti Severni Makedoniji (13. 1.), Danski (15. 1.) in Črni gori (17. 1.).

Priprave v dveh delih

V pripravljalnem obdobju bo na domačih tleh odigrala tudi tri tekme, s Hrvaško se bo pomerila 29. decembra v Celju, v začetku prihodnjega leta pa jo čakata še dve tekmi z Italijo. Prva bo 5. januarja v Trbovljah, druga pa dva dni kasneje v Kopru.

Na Vranješevem seznamu tokrat ni Deana Bombača. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Direktor slovenske moške reprezentance Uroš Mohorič je pojasnil, da bodo priprave za zaključni turnir stare celine potekale v dveh delih. Prvi bo na sporedu med 26. in 30. decembrom, drugi pa se bo začel 2. januarja prihodnje leto in bo trajal vse do odhoda na Madžarsko. Slovenija bo v Debrecen odpotovala 11. januarja, torej dva dni pred uvodno tekmo s Severno Makedonijo.

Prečrtal 14 kandidatov

Vranješ je svoj prvotni seznam 35 igralcev skrčil na 21 kandidatov. Iz njega so izpadli vratarja Klemen Ferlin in Aljaž Panjtar, krilni igralci Tadej Mazej, Mario Šoštarić, Staš Jovičić in Domen Novak, zunanji igralci Dean Bombač, Jaka Malus, Nejc Cehte, Timotej Grmšek in Uroš Miličević ter krožni napadalci Kristjan Horžen, Igor Žabić in Jernej Drobež. Vranješ se bo za dokončen seznam potnikov na EP odločil tik pred odhodom v Debrecen.

»Trije reprezentančni kandidati iz Nemčije zavoljo klubskih obveznosti ne bodo mogli priti na prvi del priprav, soigralcem se bodo pridružili šele 2. januarja. V pripravah bomo največ časa namenili igri v obrambi,« je na današnji spletni novinarski konferenci dejal Vranješ.

Prednostna naloga drugi del EP

Kot je dodal, je njegova želja, da bi agresivna igra v obrambi hranila hitre protinapade. »To bo naš glavni poudarek na delu do odhoda na Madžarsko, v tem času pa ne bomo zanemarjali niti igre v obrambi, tudi pri igri 6 na 5 ali 7 na 6,« je zagotovil selektor.

Jure Dolenec bo znova med glavnimi slovenskimi aduti. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

»Že v prvem delu evropskega prvenstva nas čakajo izjemno zahtevni obračuni, tako da se moramo v Debrecen odpraviti optimalno pripravljeni,« je ocenil Vranješ. »Naša prednostna naloga pa bo, da se prebijemo v drugi del tekmovanja,« je mesec dni pred odhodom na turnir k našim vzhodnim sosedom med drugim dodal švedski strokovnjak na slovenski klopi, ki je pred dvema letoma popeljal svoje fante do četrtega mesta na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, na lanskem svetovnem prvenstvu v Egiptu pa so njegovi varovanci zasedli deveto mesto.

Seznam Ljubomirja Vranješa:

Vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen).

Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje).

Zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc (Barcelona), Tadej Kljun (Benfica) in Matic Grošelj (Chartres).

Krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem).