Mali veliki mož bo še plezal na rokometni Mt. Blanc

V nadaljevanju preberite:

Little Big Man je bila ameriška filmska uspešnica z Dustinom Hoffmanom iz leta 1970. V rokometnem svetu je bil najbolj znameniti mali veliki mož slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki je s 168 cm vnašal zmedo med orjake in osvajal kolajne s Švedsko. Ljubo je v deželi na sončni strani Alp našel svojega pravega naslednika, Staša Skubeta, in ga po nekaj letih vrnil v reprezentanco. Kako se naslova z Vardarjem spominja Trebanjec, kako mu je z družino v nemirni Belousiji in kam ga bo zanesla pot v naslednjih treh sezonah? Kje želi končati kariero?