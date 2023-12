Mavsarjeva ukrotila Korejke; Varagićeva: Nismo rekli zadnje; Adžić hvaležen

V nadaljevanju preberite:

»Nekaj je grenkega priokusa, ker smo vodile že za 10 golov, na koncu pa zmagale le za štiri, a saj pravijo, zmagi se ne gleda v zobe. Vesela sem, da smo se znašle proti malce netipičnemu rokometu, gremo naprej,« je povedala Tamara Mavsar, ki je dosegla devet golov proti Južni Koreji na prvi tekmi drugega dela 26. svetovnega prvenstva.

Slovenke z novima točkama v skupini II ostajajo v igri za četrtfinale, še bolj za olimpijske kvalifikacije. V petek jih čaka spektakel proti domači Norveški, na kateri glede na predstave, ki jih kažejo v Skandinaviji, gotovo ne bodo poceni prodale kože.

Kaj sta povedala še selektor Dragan Adžić in Alja Varagić, ki je bila imenovana za igralko tekme? Kdo se je še izkazal in kakšni so odzivi?