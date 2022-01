Mladi as zaboden, nove težave za Francoze

Praznovanje prihoda novega leta se je skoraj tragično končalo za mladega francoskega rokometaša Elohima Prandija, ki je bil večkrat zaboden z nožem. Levega zunanjega igralca Paris Saint-Germaina so okrvavljenega prepeljali v pariško bolnišnico in je zunaj smrtne nevarnosti, bo pa izpustil evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem.

»Naš triindvajsetletni rokometaš Elohim Prandi je utrpel več vbodnih ran, ni v kritičnem stanju in je trenutno na opazovanju,« je zapisal PSG. Kot je poročal časnik Le Parisien, se je incident, v katerem je sodelovalo več moških, zgodil v 8. pariškem okrožju blizu Elizejskih poljan.

Prandi je igral na EP 2020, zaradi poškodbe je izpustil lanske OI v Tokiu. Zavoljo okužbe s koronavirusom ga tudi ni bilo v prvem delu priprav reprezentance na januarsko EP. Njegova odsotnost je nov udarec za selektorja Guillauma Gilla, ki zaradi poškodb ne more računati na Timotheya N'Guessana, Nedima Remilija in Luko Karabatića.

Nikola Karabatić, okužen s covidom-19, naj bi se vrnil pravočasno in naj bi igral na pripravljalni tekmi proti Egiptu 7. januarja. Olimpijski prvaki bodo v prvem delu EP igrali v Szegedu, kjer bodo tekmice v skupini Srbija, Hrvaška in Ukrajina.