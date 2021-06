Momir Ilić favorit za šefa stroke v Zlatorogu

Momir Ilić je dve sezoni igral za Gorenje. FOTO: Nebojša Tejić

Zveze z menedžerjem

Ivano Balić bi rad imel tudi trenersko kariero. FOTO: Leon Vidic

Ekipa močno spremenjena

Slavko Goluža je bil tudi hrvaški selektor. FOTO: Uroš Hčevar

se je poslovil po treh porazih,ni mogel ustaviti drvečega vlaka pred iztirjenjem. Ni še znano, kdo bo novi trener Celja Pivovarne Laško, ki bo moral prihodnje leto naslov državnega prvaka vrniti v Zlatorog.V teh dneh naj bi vodstvo Celja PL, ki je po sedmih letih izgubilo lovoriko, sporočilo ime novega strokovnjaka, ki bo sestavil povsem novo ekipo, saj velika večina igralcev odhaja na tuje. V igri je bilo kar osem kandidatov, včeraj se je upravni odbor posvetoval s tremi. Odločitev naj bi padla že pred tem.Med imeni, ki so zaokrožila, sta tudi nekdanji igralski legendiin. Prvi naj bi bil celo glavni kandidat za vroči trenerski stolček. Ilić je resno igralsko kariero začel v Gorenju (2004-2006), potem je igral za Gummersbach, Kiel in Veszprem. S Srbijo je osvojil srebro na EP 2012. Kariero je končal leta 2019.Zdaj je bil na Madžarskem trener mladincev. Ker ima stike z najbolj znanim rokometnim agentom, bi Celjani lažje privabili kakovostne okrepitve.Med kandidati so (bili) tudiin selektor. Goluža je izrazil zanimanje, Toskić ima službo v Csurgu, Vranješ bi bil lahko imel boljši vpogled na igralce v ligi NLB.Omenjali so še imenainTežava za celjski klub je v tem, da mnogi nosilci igre odhajajo, brez igranja lige prvakov pa bo trener težko sestavil močno ekipo, saj finančni obeti niso rožnati. Nekdanji celjski igralec Stefanović si je premislil, potem ko je izvedel, da bo imel precej zvezane roke pri nakupovanju igralcev.Žvižej bi utegnil postati trener v Mariboru, kjer je tudi igral, ena od zamisli v upravnem odboru pa je bila, da bi vodenje kluba prevzel, Žvižej pa bi postal športni direktor.Prihodnji mesec bodo Celjani začeli priprave na novo sezono, jasno je, da prihajajoin hrvaški mladinski reprezentant. Pogodbi sta podaljšalain. Ostajajo kapetan, morda tudiin. Zlatorog zapuščajoin. Pogodbe imajo šein