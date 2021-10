Na Norveško brez Ane Gros in Elizabeth Omoregie

Rokometna zveza Slovenije je v sredo sporočila, da v Skandinavijo ne bosta odpotovali poškodovana Ana Gros in obolela Elizabeth Omoregie. Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić je pred obračunom z aktualnimi evropskimi prvakinjami ostal brez dveh pomembnih orožij. Potem ko je v torek dokončno postalo jasno, da v tokratni akciji zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogla pomagati Grosova, sicer kapetanka izbrane vrste in najboljša desna zunanja igralka v minuli sezoni v ligi prvakinj, je tik pred odhodom iz seznama potnic odpadla še Omoregieva.



Srednja zunanja rokometašica je imela skozi torek želodčne težave, pozno zvečer je zato padla odločitev, da ostane v Ljubljani. V kolikor se bo njeno zdravstveno stanje izboljšalo, bo slednja selektorju na voljo za nedeljsko povratno tekmo. Adžić je odločil, da v domovini ostajajo še krožni napadalki Aneja Beganović in Valentina Tina Klemenčič ter leva zunanja rokometašica Ana Abina.



Na Norveško je v današnjih jutranjih urah odpotovalo 16 igralk. Krstni nastop v dresu z državnim grbom čaka tri rokometašice – 17-letno desnokrilno igralko Neno Černigoj, desno zunanjo Emo Hrvatin ter vratarko Karin Kuralt. Poleg njih bodo na krilnih položajih igrale Maja Svetik, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanjo linijo bodo tvorile Tjaša Stanko, Nina Zulić, Nina Žabjek, Barbara Lazović in Dominika Mrmolja, na šestmetrski črti se bosta borili Manca Jurič in Nataša Ljepoja, med vratnicama bosta stali Amra Pandžić in Maja Vojnovič.



V pokalu sodelujejo vse tri gostiteljice naslednjega evropskega prvenstva. Poleg Slovenije še Severna Makedonija in Črna gora ter zadnja evropska prvakinja Norveška. Slovenija se bo po četrtkovi tekmi v nedeljo v ljubljanskih Stožicah znova pomerila z Norveško, nato pa jo v terminih kvalifikacijskih tekem za EP 2022 čakajo še dvoboji s Črno goro in Severno Makedonijo.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: