Na robu mundiala, a vendarle brez

Slovenska moška rokometna reprezentanca se ni prebila na svetovno prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem. Po sredinem porazu v Celju proti Srbiji z 31:34 je na današnji povratni tekmi v Kragujevcu znova klonila z 20:23 (8:10). Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v trdem in živčnem povratnem dvoboju v Kragujevcu imeli priložnost, da nadomestijo zaostanek treh golov s sredine prve tekme v Celju. Po zmedeni predstavi v prvem polčasu so v drugem prikazali veliko boljšo predstavo in resno ogrožali domače rokometaše. V prelomnih trenutkih dvoboja so po bravuroznih obrambah Klemna Ferlina ter golih Matica Suholežnika in Blaža Janca pet minut pred koncem dvoboja povedli z 19:17, v izjemno napeti končnici pa so se gostitelji izvili iz neprijetnega položaja in Slovencem preprečili deseti nastop na svetovnem prvenstvu.

Slocenci so po golih Janca in Deana Bombača v peti minuti povedli z 2:0, obramba 6-0 pa je - tudi zavoljo treh obramb Ferlina - prvi gol prejela v začetku šeste minute. Nato so vajeti igre v svoje roke prevzeli gostitelji, ki so v osmi minuti prvič na dvoboju ujeli goste in izenačili na 3:3. Zormanovi izbranci so tri minute kasneje prvič pogledali v tekmečev hrbet (4:5), v isti minuti pa so jim Srbi - po slovenski tehnični napadi - ušli na dva gola (4:6). Zapravljena sedemmetrovka Mihe Zarabca in druga izključitev na tekmi Darka Cingesarja v 14. minuti nista napovedovali nič dobrega, po brezidejni igri v napadu pa je slovenska klop dve minuti kasneje zahtevala prvo minuto premora.

Slovenski selektor Uroš Zorman je po zasuku v drugem polčasu bil na pragu velikega uspeha, a na koncu se ni izšlo. FOTO: Leon Vidic

Zormanova hokejska menjava, ko je zamenjal praktično celotno prvo postavo in v ogenj poslal igralce s klopi, je bila sprva učinkovita. Po golih Mihe Žvižeja in Bombača so v 19. minuti izenačili na 6:6, a nato znova padli v vsesplošno krizo in dve minuti kasneje - po zapravljenem nasprotnem napadu Domna Makuca - prvič na tekmi zaostali za tri gole (6:9). Do konca prve polovice tekme so gledalci videli obojestransko raztrgano in živčno igro, slovenski zaostanek - njihov met iz igre je bil v uvodnih tridesetih minutah 8-19 oziroma 42-odstoten - pa je znašal dva gola (8:10).

Gostiteljski Makedonci

Slovenski rokometaši so v začetku drugega polčasa v vseh smereh izboljšali svojo igro. Njihova srčna in bojevita predstava je Srbom povzročila gromozanske težave, končno je stekla tudi igra v napadu. Z veliko hitrejšo igro so v uvodnih osmih minutah naredili delni izid 4:1, po golu Bombača v 38. minuti pa znova povedli z 12:11. V nadaljevanju se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih dvoboja so po bravuroznih obrambah Klemna Ferlina ter golih Matica Suholežnika in Janca pet minut pred koncem dvoboja povedli z 19:17.

Dean Bombač je največkrat zadel za Slovenijo, a to ni pomagalo k ključni zmagi. FOTO: Leon Vidic

Končnega udarca pa Zormanovi varovanci Srbom niso zadali, nekaj so temu botrovale napake v svojih vrstah, nekaj obrambe vratarja Dejana Milosavljeva, ta je zbral kar 17 obramb, a tudi nekatere odločitve v prid gostiteljev sodniškega para Slave Nikolov in Gjorgij Načevski iz Severne Makedonije. V slovenski vrsti je bil najbolj učinkovit Bombač s šestimi goli, štiri je prispeval Janc, vratar Ferlin pa je zbral 12 obramb.

»Fantom nimam česa očitati. Na igrišču so dali svoj zadnji atom moči, borili so se kot levi v obrambi, v napadu pa znova zapravili nekaj lepih strelov in naredili preveč tehničnih napak. Imeli smo priložnost za napredovanje, na koncu je odločila ena sodniška odločitev, ki v rokometu lahko vse spremeni,« je menil selektor Uroš Zorman.

Srbija : Slovenija 23:20 (10:8) Dvorana Jezero, 3500 gledalcev, sodnika Nikolov in Načevski (oba Severna Makedonija). Srbija: Cupara, Milosavljev 1, Borzas, Sretenović, Đukić, Abutović, Radivojević 4, N. Ilić 4 (2), Pechmalbec, V. Ilić 1, Kukić 1, Nikolić 3, Đekić 2, Marsenić 3, Orbović, Đorđić 3; Slovenija: Baznik, Ferlin 1, Henigman, Marguč, Janc 4, Dolenec, Cingesar 3, Cehte 1, Gaber 1, Zarabec, Žvižej 1, Bombač 6 (3), Mačkovšek 2, Vlah, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Srbija 3 (2), Slovenija 4 (3); izključitve: Srbija 8, Slovenija 12.

»Počutim se grozno. Dali smo vse od sebe, borili se kot levi, na koncu pa ostali praznih rok. Zapravili smo preveč čistih strelov, srbski vratar Milosavljev je bil pri tem neverjeten, prav tako naš Ferlin. Če bi zadeli 30-odstotkov 'zicerjev', potem bi verjetno zmagali,« je dodal Matej Gaber. Jure Dolenec je dodal piko na i: »Po razočaranju in igri, ki sem jo prikazal, mi po glavi hodijo različne misli. Nekoč sem si obljubil, da bom v času svoje igralske kariere vedno na voljo reprezentanci, če me bo selektor poklical vanjo. Takšnega mnenja bom tudi po tem, ko bom celotno zadevo prespal.«