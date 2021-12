Na Vranješevi šahovnici tokrat figure z jasnimi nalogami

Dobrih 32 minut je trajal monolog selektorja Ljubomirja Vranješa in kot dobra odločitev se je izkazala, da v angleščini, ki mu gre boljše z jezika k srbščina, pojasni odločitev za vsakega od 21 rokometašev, ki jih je povabil na priprave za evropsko prvenstvo. Po razočaranjih na SP v Egiptu in kvalifikacijah za OI se je zelo temeljito lotil izziva, reprezentanco je predstavil kot šahovsko tablo, na kateri bo vsaka figura imela jasno nalogo.

Vranješev seznam Vratarji: Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen), Jože Baznik (Rennes), Miljan Vujović (Celje); levi krili: Tilen Kodrin (Celje), Tilen Sokolič (Gorenje); levi zunanji: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Szeged), Vid Levc (Sl. Gradec), Rok Ovniček (Nantes); srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov), Domen Makuc (Barcelona); desni zunanji: Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Tadej Kljun (Benfica); desni krili: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje).

Vranješ je seznam 35 igralcev skrčil na 21, ob tem pa tudi presenetil. Na levo krilo je poleg Tilna Kodrina uvrstil Tilna Sokoliča iz Gorenja, nepričakovani levi zunanji igralec ob Borutu Mačkovšku in Niku Henigmanu je slovenjgraški Vid Levc. V jato se vrača Rok Ovniček, na desni strani sta mesto ob kapetanu Juretu Dolencu našla Matic Grošelj in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matic Suholežnik in Vid Poteko imajo v povprečju dva metra in 120 kg in so protiutež triu organizatorjev igre Mihi Zarabcu, Stašu Skubetu in Domnu Makucu, s katerimi ima Slovenija kot edina tri dirigente, ki so osvojili ligo prvakov.

Z najbolj cenjeno klubsko lovoriko se lahko pohvali tudi Blaž Janc, ki mu je Vranješ določil vlogo drugega kapetana, na katerem sloni prihodnost slovenske reprezentance. V njej je bila doslej hierarhija precej ohlapna in igralci so si tolmačili svoje vloge, odslej bo drugače.

Tilen Sokolič si je v dresu Gorenja prislužil reprezentančni klic. FOTO: RK Gorenje

»Nekateri bodo imeli več svobode in s tem tudi več odgovornosti, ostali pa bodo točno vedeli, kakšna so njihove naloge, kaj se od njih pričakuje in česa si ne smejo privoščiti. S tem v mislih sem sestavil ekipo, ki bo bolj agresivna v obrambi in hitrejša v prehodu v napad,« si je po svoji rokometni filozofiji reprezentanco ukrojil Šved, ki bo januarja na Madžarskem branil četrto mesto z domačega eura.

Do prve tekme s Severno Makedonijo v Debrecenu je manj kot mesec dni, Slovenci pa se bodo na pripravah v Zrečah zbrali 26. decembra. Trojica iz Nemčije (Zarabec, Kastelic, Lesjak) se bo pridružila ob začetku drugega dela priprav 2. januarja. Pred tem bo 29. t. m. v Celju pripravljalna tekma s Hrvaško, pred odhodom prek vzhodne meje pa bosta še testa z Italijo (5. 1. v Trbovljah in 7. 1. v Kopru).

»Nisem želel izgubljati časa in energije s potovanji, ves čas priprav bomo v Sloveniji, ki jih bomo želeli maksimalno izkoristiti,« je dejal Ljubo in pojasnil, da sta se Klemen Ferlin in Matej Gaber tokrat odpovedala nastopu, da je Dean Bombač zamrznil svoj reprezentančni status ter da je 14 igralcev, ki niso prišli na seznam, med njimi Horžen, Cehte, Mazej, Šoštarič, Žabić in Malus, ki imajo reprezentančne izkušnje, še vedno kandidati za nastop na EP, saj nihče ne ve, kaj se bo v tem mesecu še zgodilo.

Rok Ovniček se vrača v reprezentančni dres. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Zdi se, da so se pri Vranješu povečale (kratkoročne) ambicije, tokrat ni omenjal Pariza 2024, kot osnovni cilj pa izpostavil uvrstitev v drugi del EP s čim boljšo popotnico v Budimpešto. »Nočem govoriti o četrtfinalu, polfinalu. Moramo ostati osredotočeni samo na naslednjo tekmo. Tako najboljše delujemo,« se je s slovenskim značajem že spoznal selektor, ki mu je všeč, da na vsakem igralnem mestu vlada velika notranja konkurenca. Je pa ob tem pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali bo na EP odpeljal oba trebanjska dirigenta Zarabca in Skubeta, ob tem dodal, da bo Makuc igral več, kot si morda kdo misli.