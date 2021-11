Na zbor prišli polni elana

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v svojem tradicionalnem taboru v Zrečah v današnjih dopoldanskih urah že opravila prvi trening v tednu Evropske rokometne zveze (EHF). Ob skupnih vadbah ter testiranju motoričnih in morfoloških značilnosti jo nato v soboto v Novigradu čaka še pripravljalna tekma s Hrvaško. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bodo v Zrečah vadili do sobote. Prvega treninga v novembrski reprezentančni akciji se je udeležilo 15 rokometašev. Ob vratarjih Urošu Lesjaku in Jožetu Bazniku so parket športne dvorane Zreče preizkusili še krilni rokometaši Tilen Kodrin, Tadej Mazej in Blaž Janc, leva zunanja Nik Henigman in Borut Mačkovšek, desni zunanji Jure Dolenec, Matic Grošelj in Tadej Kljun, srednja zunanja Staš Skube in Domen Makuc ter krožna napadalca Vid Poteko in Kristjan Horžen.

Soigralcema na levem zunanjem položaju se je, po naknadnem selektorjevem vabilu, pridružil tudi 26-letni Vid Levc, ki je za moštvo Slovenj Gradca 2011 na osmih obračunih lige NLB v tej sezoni zbral 36 zadetkov. Gašper Marguč, Miha Zarabec, Blaž Blagotinšek in Urh Kastelic se bodo zaradi klubskih obveznosti v preteklih dneh soigralcem pridružili v današnjih večernih urah. »Zelo sem zadovoljen, saj so reprezentanti na prvem treningu pokazali veliko voljo. Ta teden želimo preizkusiti formo in nove taktične kombinacije ter v moštvo vključiti novince. Veliko bomo trenirali obrambo in nasprotne napade,« je po prvem treningu dejal Vranješ. V torek bodo reprezentanti opravili motorična testiranja in testiranja morfoloških značilnosti, ki jih bo Rokometna zveza Slovenije izvedla v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Udeležila se jih bo tudi skupina mlajših rokometašev, ki jo sestavljajo Jernej Drobež, Aleks Kavčič, Staš Slatinek Jovičić, Miha Kavčič, Uroš Miličevič, Domen Novak in Aleks Vlah.

Izjemni občutki

»Vedno je lepo, ko se zberemo. Še posebej, ko mine toliko časa, zato imamo še več energije in motivacije. Ta teden je poseben, saj na sporedu ni toliko tekem. Več imamo časa za treninge in izboljševanje zadev, ki v preteklosti niso bile najboljše. Vse skupaj bomo na koncu preizkusili proti Hrvatom, eni izmed boljših reprezentanc na svetu. Polni smo motivacije in teden bomo poskušali čim bolje izkoristiti,« je dejal slovenski kapetan Jure Dolenec. »Občutki so izjemni. Res sem ponosen, da sem lahko del te ekipe. Nisem si mislil, da bom tako hitro prišel do te ravni. Upam, da se pokažem v najboljši luči. Delal bom to, kar znam, in užival. To je najpomembnejše. Teden bo naporen, saj imamo za pripravo na tekmo malo časa, a vsi bomo dali vse od sebe,« je dodal Tadej Kljun.

Slovenski rokometaši so se prvič zbrali po šestmesečnem premoru in kvalifikacijskem ciklusu za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. V Zrečah bodo opravili prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Slovenija bo na svojem 13. turnirju stare celine igrala v skupini A, v Debrecenu pa jo čakajo dvoboji proti Severni Makedoniji (13. 1.), Danski (15. 1.) in Črni gori (17. 1.).