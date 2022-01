Selektor bo bolj prijazen, reprezentanca močnejša

V nadaljevanju preberite:

Dve leti sta minili, odkar je Ljubomir Vranješ praktično čez noč prevzel slovenske rokometaše. Reprezentanca se je v njegovi Švedski takoj zavihtela v polfinale EP, a mnogi so ta uspeh pripisali šok terapiji po slovesu Veselina Vujovića. Toliko bolj, ker Slovenija lani ni dosegla cilja na SP v Egiptu in se ni uvrstila na OI v Tokiu. Ljubo verjame, da bo novo leto prineslo nov dvig krivulje in da bodo njegovi fantje pustili močan pečat na euru na Madžarskem. Kaj je o teh dveh letih povedal Vranješ, kje je dočakal novo leto in kakšna je njegova zaobljuba?