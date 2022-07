Nejc Cehte bo odslej igral na Danskem

Slovenski rokometni reprezentant Nejc Cehte bo v novi sezoni le nastopal v ligi prvakov. Potem ko je skopski Vardar, s katerim je imel sklenjeno sodelovanje od začetka sezone 2022/23, zaradi finančne nediscipline izgubil mesto v evropskih tekmovanjih, je desni zunanji rokometaš začel iskati novo sredino. Podpisal je pogodbo z dansko ekipo GOG Gudme.

»Vsi vedo, da je GOG Gudme fantastičen klub. Zelo se veselim tudi ponovnega igranja v ligi prvakov. Čim prej si želim spoznati vse soigralce, trenerje in vse okoli kluba. Morten Olsen mi je zelo pomagal pri prestopu. Komaj čakam na začetek priprav na sezono. Najtežji del prilagajanja na novo okolje bo verjetno znanje danskega jezika,« je Cehte dejal v šaljivem tonu za spletno stran kluba, ki ga je povzela Rokometna zveza Slovenije.

V zadnjih letih je Cehte redni član slovenske reprezentance. Doslej je zanjo zbral 44 nastopov in dosegel 66 golov. Rokometno pot je sicer začel v Krškem. Na evropskem prizorišču je začel opozarjati nase v dresu Gorenja iz Velenja, katerega dres je nosil med letoma 2013 in 2018. Sledila je selitev v Nemčijo, kjer je bil zadnje štiri sezone član Hannovra. V zadnji sezoni bundeslige je z njim zasedel 13. mesto v 18-članski druščini. Na 32 tekmah je zabil 57 zadetkov in podelil 53 asistenc.