Nemogoče je mogoče; Tamše skrbi, da slogan ne gre v pozabo

»V Našicah ima rokomet že 64-letno tradicijo, vanj pa bolj resno vlagajo kakih 15 let. S tem uspehom so se z debelimi črkami vpisali na evropski rokometni zemljevid,« je na uspeh ponosen Tamše, ki ni pričakoval takšnega sprejema. »Vse skupaj je bilo spontano. Dan, preden smo šli na Dansko, smo se v pisarni pogovarjali in sem se pošalil, da pričakujem kakšen ognjemet, ko se vrnemo. Ljudje, ki so sedeli okrog mene, so to zagrabili. Res je bilo spektakularno, čeprav smo prišli v Našice šele ob 23.15 in je bilo med tednom. Fantastično, nepozabno in težko ponovljivo,« je po zgodovinskem uspehu Nexeja povedal trener Branko Tamše. S kom se bo srečal na F4 v Lizboni, koliko bo tam Slovencev, kako ocenjuje možnosti, da Zagrebu vzame vsaj eno od obeh domačih lovorik in komu daje prednost v slovenskem pokalnem derbiju med Gorenjem in Celjem PL v soboto? Oglejte si video proslave v Našicah.