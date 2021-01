Nizozemska zaušnica je bila še pravočasna

Slovenski rokometaši so bili v Zlatorogu nerazpoloženi v napadu.

Vranješevi izbranci v drugem polčasu niso ubranili prednosti 25:20.

Jutri bo reprezentanca odpotovala na svetovno prvenstvo v Egipt.



Tudi prednost petih golov ni zadostovala

Slovenska rokometna reprezentanca je le štiri dni po visoki zmagi na Nizozemskem razočarala v povratni domači tekmi. Dve sekundi pred koncem so si borbeni gostje zasluženo priigrali tretjo točko (27:27, 15:13) v kvalifikacijski skupini 5 za evropsko prvenstvo 2022. Na vrhu skupine je Poljska, ki je bila tudi drugič prepričljiva proti Turčiji, in bo 9. marca naslednja tekmica.Tekmovalni dvoboj in hkrati priprava za svetovno prvenstvo v Egiptu, kamor se bo slovenska zasedba z velikimi ambicijami odpravila že v torek, sta bila rdeča nit selektorja. Zavedajoč se, da je Nizozemska avtsajder, toda hkrati resna reprezentanca, ki je ne moreš v vsakem polčasu prekositi s sedmimi ali osmimi goli razlike, kot jo je tekmece opisal, je Vranješ sestavil taktični načrt. In upal, da so se fantje nekaj naučili s sredine tekme in prvega polčasa v Almereju.Pa se niso. Razigrani gostje so hitro ušli na 4:2, potem pa so si naši le ogreli roke in prevzeli vajeti. Resda ne tako zanesljivo, da bi že v kali zatrli jurišno razpoložene »tulipane«, a dovolj, da so imeli vse pod nadzorom. Toda tudi obdobje nadzora je trajalo kratko, Vranješ je po vnovičnem nizozemskem vodstvu z 11:10 v 24. minuti vzel »time out«. Prehitre nasprotnike, pri katerih sta bila neulovljiva krilna igralcain, je bilo treba umiriti. Ali jih vsaj spraviti v ritem igre, ki so ga narekovali Slovenci. V njem je v napadu užival zgolj razpoloženi, toda običajno ni dober znak, če je krožni napadalec prvi strelec. A dva gola prednosti ob izteku prvih 30 minut le nista bila slab izkupiček; bil je izdatnejši kot na prvi tekmi.»V vsem moramo biti hitrejši,« je Dolenec z dodatkom lahkih golov jasno dal vedeti, kako se morajo Slovenci lotiti drugega polčasa, ki se znova ni začel po slovenskih notah. Nizozemci so izenačili, prav dolgo pa v hitrem ritmu, v katerem so delali tudi veliko napak, niso mogli biti enakovredni kakovostnejšim Slovencem.V drugem polčasu je organizacijo igre od Staša Skubeta prevzelc, Slovenija pa je na začetku 41. minute prvič prišla do zajetne prednosti štirih golov, 20:16.Vztrajni in sproščeni gostje se ob prvem višjem vodstvu domače reprezentance še niso takoj vdali, tudi ob drugem, ki se je zdel neulovljiv, 25:20, ne. Zelo ležerni in posebej v napadu nerazpoloženi Slovenci (neizdelani streli, izgubljene žoge) so jim dovolili izenačenje. Razburljiv slovenski zaključek je minil v duhu tekme: zmedeno in nespretno. Čeprav so imeli v zadnjih petih minutah igralca več in dva gola prednosti, so zapravili zmago. Odlični Kay Smits je z devetim golom imel zadnjo besedo.»Težko je reči, nismo bili ravno najboljši. Zapravili smo prednost 25:20, izgubljali smo preveč žog. Treba se bo popraviti, če ne želimo imeti preveč težav v Egiptu,« je za Televizijo Slovenija strnil oceno Jure Dolenec.