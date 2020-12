Norvežanke prve polfinalistke

Evropsko prvenstvo, skupina II

Na evropskem prvenstvu za ženske je znana prva udeleženka polfinala. To je reprezentanca Norveške, ki je gladko premagala Hrvaško (36:25).Norvežanke so prvi polčas dobile le za gol (15:14), nato pa v nadaljevanju zrežirale niz 7:2 (23:18), v 49. minuti pa so imele že dvomestno prednost (30:20). Sedemkratne evropske prvakinje so tekmo mirno pripeljale h koncu in z zmago potrdile mesto v polfinalu.Pri Norvežankah je bila na današnji tekmi najbolj razpoložena(7 golov), pri Hrvaticah pa(7 golov).Na današnji prvi tekmi v Koldingu je Nemčija ukanila Madžarsko z 32:25 (13:11). V nemški izbrani vrsti je bila najbolj učinkovitas petimi, v madžarski paz osmimi goli.V nedeljo bosta v Herningu na sporedu dve tekmi drugega kroga v skupini I med Črno goro in Švedsko ter Dansko in Španijo.Madžarska - Nemčija 25:32 (11:13)Hrvaška - Norveška 25:36 (14:15)