Padova prva postaja strojevodje Zormana, končni cilj Pariz 2024

V nadaljevanju preberite:

Slovenci so se znašli v podobnem položaju kot leta 2014, ko so izpustili EP in morali v neugledne predkvalifikacije za SP. V njih so se mučili in si šele na zadnji tekmi z Ukrajino zagotovili dvoboj z Madžarsko, proti kateri so v Velenju v zadnjih minutah vstali od mrtvih, se uvrstili na SP v Katar in leto pozneje prišli na olimpijske igre v Rio de Janeiro. V Rdeči dvorani zaradi pretepa z Ukrajinci takrat ni smel igrati Uroš Zorman; po zmagi je skočil s tribune in se na igrišču krčevito objemal z Gorazdom Škofom in Luko Žvižejem. Oba sta zdaj njegova pomočnika v strokovnem štabu, z njimi pa je še en velikan Vid Kavtičnik v vlogi direktorja. Marsikdo bi rekel, da bi lahko kvartet bivših asov slekel trenirke in premagal »azzurre« ... Bil bi v zmoti.