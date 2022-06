Pet Slovencev v Kölnu znova v družbi rokometne elite

Na elitnem evropskem klubskem dogodku se bosta v prvem sobotnem polfinalu ob 15.15 pomerila madžarski Veszprem in poljske Kielce, ob 18. uri pa sledi obračun med nemškim Kielom in branilko naslova iz Barcelone. V četrtem največjem nemškem mestu bo nastopilo pet slovenskih rokometašev. Blaž Janc in Domen Makuc sta člana Barcelone, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek bosta zastopala barve Veszprema, Miha Zarabec pa Kiela.

Na letošnjem zaključnem turnirju ni izrazitega favorita, po zvezdah lahko posežejo vsi štirje rokometni imenitneži iz Španije, Poljske, Nemčije ali Madžarske. Vse štiri ekipe so se v tej sezoni dokaj zanesljivo iz skupinskega dela uvrstile v izločilne tekme, Kielce, Kiel in Barcelona celo neposredno, Veszprem pa si je četrtfinalni nastop izboril po dveh zmagah nad Vardarjem iz Skopja s skupnim izidom 61:53.

V četrtfinalu je Kiel po hudem boju prekrižal načrte francoskemu PSG. Zvezdniška ekipa iz Pariza – tako kot še bolj razvpita nogometna zasedba – kljub sanjskemu proračunu v zadnjem desetletju neuspešno naskakuje rokometni Mont Blanc, Zarabec in druščina so si nastop v Kölnu izborili po skupni zmagi na dveh tekmah s 63:62. Lažje delo so v četrtfinalu imeli drugi udeleženci letošnjega zaključnega turnirja: Barcelona je izločila nemški Flensburg-Handewitt s 60:53, poljski prvak je bil boljši od francoskega Montpelliera z 61:50, Veszprem pa od danskega Aalborga z 71:66.

Spektakel pred 19.250 gledalci

V večnamenski športni dvorani v Kölnu, ki lahko sprejme 19.250 gledalcev, se konec tega tedna obetajo izjemno izenačeni obračuni. Na njih bodo odločale malenkosti, navdihi posameznikov ter taktične ukane trenerjev. Od vseh štirih strokovnjakov ima največ izkušenj strateg poljske ekipe Talant Dušebajev, pod njegovim vodstvom je Ciudad Real trikrat zmagal v ligi prvakov v letih 2006, 2008 in 2009, leta 2016 pa je do končnega zmagoslavja popeljal tudi 19-kratnega poljskega prvaka. Dušebajeve varovance, kjer kraljuje nemški vratar Andreas Wolff, v polfinalu čakajo rokometaši iz Veszprema, ki jih vodi Srb Momir Ilić. Madžarska ekipa bo sedmič nastopila na zaključnem turnirju, kar trikrat pa je ostala praznih rok po finalnih tekmah v letih 2015, 2016 in 2019.

Za mnoge rokometne navdušence je prva favoritinja Barcelona. Trener Carlos Ortega ima na voljo številne velemojstre rokometne igre, med njimi je tudi najboljši strelec lige prvakov v tej sezoni, Francoz Dika Mem, pomembno vlogo v dobro uglašenem katalonskem rokometnem orkestru pa imata tudi Janc in Makuc. Naskok na vrh je napovedal tudi rokometno potentni Kiel, ki ima na vsakem položaju po dva izjemno kakovostna igralca. Na mestu srednjega zunanjega, kjer igra Zarabec, sta kar dva »rokometna znalca« – Norvežan Sander ​Sagosen in Hrvat Domagoj Duvnjak, tu sta še »danska hobotnica« Niklas Landin in njegov mlajši brat Magnus Landin ter mnogi drugi domači in tuji rokometaši, ki jih vodi nekdanji češki ostrostrelec Filip Jicha.

Na dosedanjih turnirjih četverice v Kölnu sta Kiel in Barcelona po trikrat zmagala, skopski Vardar iz Severne Makedonije dvakrat, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt ter Kielce in francoski Montpellier. V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z desetimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini slavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.