Peter skala se je postavil v Zormanovo čakalno vrsto

V Sloveniji je po podatkih Sursa 11.749 Petrov, toda Peter Šiško je šele drugi Peter, ki je kdaj koli nastopil za rokometno reprezentanco Slovenije. To svetopisemsko ime pomeni skalo in tudi Šiško je kot nekoč krožni napadalec Peter Pucelj trden igralec. Tako kot obrambi zelo hitro napreduje v napadu in je v Kočevju proti Srbiji dosegel prva reprezentančna gola. Dvaindvajsetletni levi zunanji igralec iz Krškega je tudi eden od stebrov ekipe Gorenja, ki ji gre na začetku sezone dobro, čeprav na zadnjih dveh tekmah ni pokazalo najboljše forme. V torek bodo Šiško & Co. želeli streti odpor španske Cuence v evropski ligi.

Kaj je povedal Šiško, kakšne so njegove ambicije, za koga navija v nogometu? Zakaj je vesel, da ga komentator ob prvem nastopu ni opazil? Oglejte si njegov krstni zadetek za reprezentanco.