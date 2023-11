Slovenci so v Črnomlju vrnili Srbiji milo za drago

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta je predzadnji dan prvega dela priprav za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Nemčiji danes v Črnomlju ugnala Srbijo s 30:26 (12:13). V nedeljo jo čaka še druga medsebojna tekma, ki se bo v Kočevju pričela ob 14. uri.

Slovenski selektor Uroš Zorman je priložnost za dokazovanje ponudil 18 od 21 varovancev, na prvi pripravljalni tekmi v Črnomlju, ki letos praznuje 70 let organiziranega rokometa, v igro niso vstopili le Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović.

Zormanovi varovanci so kljub "prijateljski naravi" dvoboja od prve do zadnje minute igrali zavzeto. V začetku drugega polčasa so zaostali za tri gole (14:17), odpor Srbov pa so nato zlomili v zadnjih petih minutah dvoboja. V 54. minuti je bila tekma povsem odprta (23:23), nato pa je Zorman - ob igralcu manj na igrišču - v igro poslal svoje najnižje varovance. Rok Ovniček, Miha Zarabec, Gašper Marguč, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičić so svoje soigralce popeljali v vodstvo s 25:23.

Kljub prijateljski tekmi grobih prijemov ni manjkalo, obe reprezentanci sta si želeli zmage. FOTO: RZS

Slovenci so v izdihljajih tekme prikazali zrelo predstavo. V obrambi so zaigrali granitno, v napadu pa realizirali vse svoje priložnosti in si tik pred zadnjim zvokom sirene priigrali tudi najvišjo prednost petih golov (30:25) ter se današnjim tekmecem deloma oddolžili za lanska kvalifikacijska poraza za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem, kjer so zasedli deseto mesto.

V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Marguč in Slatinek Jovičić, oba sta dosegla po štiri gole. »Najbolj pomembno je, da so moji fantje pokazali bojevito in srčno predstavo. V prvem polčasu smo bili malce 'zasanjani', zgrešili smo veliko strelov iz ugodnih položajev, Srbi pa so številne gole dosegli iz nasprotnih napadov. V drugem polčasu smo jim preprečili lahke zadetke, tudi naša obramba je bila na visoki ravni. Fantom čestitam za zmago, a jutri nas čaka nova tekma,« je po zmagi v Beli Krajini dejal selektor Zorman.

»Pred letom dni so nas Srbi izločili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, od tedaj naprej pa smo mi naredili korak ali dva naprej. Obe ekipi sta nastopili oslabljeni, a naša zmaga je zaslužena. Pokazali smo pravi značaj in se 'metali na glavo'. Zahvalil bi se gledalcem za izjemno podporo med celotno tekmo, zmago posvečamo njim,« je dodal slovenski ideolog igre Dean Bombač.