Zormanov eksperiment navrgel mešane rezultate

Dobro leto je naokrog, odkar je anemično in razglašeno rokometno reprezentanco, ki je neslavno končala EP na Madžarskem po porazu s Črno goro, prevzel Uroš Zorman. Slovenija je postopoma gradila samozavest in osvojila solidno 10. mesto na svetovnem prvenstvu ter ohranila možnosti za nastop na OI v Parizu. Sezono so fantje končali z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Prihodnji teden bo žreb, ki jim lahko prinese ugodno, a tudi zelo težko skupino. Kakšni so bobni za EP, koga lahko dobi Slovenija. Kakšne so ugotovitve zadnje akcije s tekmama z BiH in Kosovom? Kaj je pogrešal Zorman?