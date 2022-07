Po Adžićevi uri je napočil čas za trdo delo

V nadaljevanju preberite:

V ogrevalni dvorani v kleti objekta v Stožicah ura na semaforju zaostaja za tri minute, zato so bile rokometašice Krima Mercatorja presenečene, ko je Dragan Adžić ob 10.57 s piskom označil začetek prvega treninga pred sezono 2022/23. »Odslej se na uro ne gleda,« je pojasnil novi trener in dal igralkam vedeti, da bo odslej samo on vedel, kdaj se delo začne in kdaj konča. Kdor pogleda previsoko, mu grozijo sklece ... Kaj sta povedali novinki Jovanka Radićević in Aleksandra Rosiak, kdo je zadnja zvezdniška okrepitev, kaj vse prinaša sezona in kje bodo tigrice gradile ekipni duh ...