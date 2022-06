Po Hamletovsko: biti (za Madžarke), ne biti (za Danke)

Rokometašice madžarskega Györa so se uvrstile v finale letošnjega zaključnega turnirja lige prvakinj, potem ko so na prvi polfinalni tekmi v Budimpešti premagale danski Esbjerg z 32:27 (15:15). Druga polfinalna tekma med francoskim Metzem in norveškim Kristiansandom se bo pričela ob 18. uri. Imenitna rokometna zasedba iz Györa bo v nedeljo naskakovala šesto zmago v ligi prvakinj po letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019. Osmoljenka finalnih tekem v letih 2009, 2012 in 2016 je odpor svoje polfinalne tekmice iz Hamletove dežele zlomila v drugi polovici tekme.

Pri Györu je bila na uvodni polfinalni tekmi najbolj učinkovita Norvežanka Stine Bredal Oftedal, ki je dosegla pet golov, poleg nje se je med strelke vpisalo še enajst njenih soigralk. Pri osmoljenkah prvega polfinala je bila najbolj učinkovita Oftedalova rojakinja Henny Ella Reistad z osmimi zadetki, še ena Norvežanka v danski ekipi Kristine Breistøl je dodala pet golov.