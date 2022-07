Po mrtvilu sledi peklenska sezona s štirimi frontami

Skrb vzbujajoče geopolitične razmere v vzhodni Evropi so šle na roko rokometašem Celja Pivovarne Laško, ki jih je Evropska rokometna zveza povabila v ligo prvakov. Med elito želijo zapustiti dober vtis in se ponuditi bogatim tujim klubom, toda glavni izziv jim bo predstavljala obramba naslova državnih prvakov. V odsotnosti odmevnih okrepitev bodo pomanjkljivosti v kakovosti in izkušnjah skušali nadoknaditi s trdim delom, ki so ga začeli v sredo.

Barcelona, Kielce, Kiel, Nantes, Aalborg, Pick Szeged in Elverum bodo tekmeci Celjanov v ligi prvakov in uspeh bi bil že, če bi se jim uspelo izogniti zadnjemu mestu. Težke tekme in zahtevna tekmovanja v tem še vedno covidnem času bodo zanje dvorezen meč, ki prinaša evropske izkušnje, a hkrati jemlje energijo v ligi NLB.

Vlogo kapetana je od Davida Razgorja prevzel Aleks Vlah. FOTO: RKCPL

V prejšnji sezoni so se lahko osredotočali zgolj na domače tekmece, saj so izpadli že v prvem kolu kvalifikacij za evropsko ligo proti Gudmeju, pa vseeno trepetali za naslov. Tokrat bo njihovo delo veliko težje, Trimo in Gorenje bosta glavna tekmeca, slednje jim je preprečilo pokalno lovoriko in bo tudi prvi tekmec v sezoni 2022/23. Tretjega septembra se namreč vrača superpokal.

Trener Alem Toskić je izgubil nekaj pomembnih igralcev, kot so Tilen Kodrin, Vid Poteko in Radojica Čepić, rokometno kariero je končal kapetan David Razgor, ki je postal njegov pomočnik. Spremembe so se zgodile v pisarni, desna roka predsednika Gregorja Planteua je namesto Roka Planklja postal slovaški menedžer Miroslav Benicky, po dolgih letih je šel novim izzivom naproti predstavnik za stike z javnostjo Miha Pantelič, ki si je obetal vlogo prvega operativca.

David Razgor je okrepil strokovni štab. FOTO: RKCPL

Kapetanske naloge je od Razgorja prevzel eden redkih reprezentantov v ekipi Aleks Vlah. »Lepo je bilo videti stare in nove soigralce ter trenerski štab. V novo sezono vstopamo sveži, pripravljeni na nove izzive, ligo prvakov in državno prvenstvo. Verjamem, da bomo izpolnili zastavljene cilje,« se je že začel diplomatsko izražati Koprčan, ko je prišel na prvi trening v dvorano Golovec, saj v Zlatorogu potekajo gradbena dela.

Okrepitve niso bile zveneče, novinci so Mitja Janc, Domen Knez, Patrik Martinović, Amir Muhović in Filip Rakita, kasneje se bosta pridružila še tunizijski vratar Yassine Belkaeid in mladi Srb Vukašin Antonijević, toda Toske verjame, da ima marljivo in dokazovanja vredno ekipo, ki si bo pridobila naklonjenost navijačev.

Alema Toskića čaka precej težje delo kot v prvi sezoni. FOTO: RKCPL

»Čaka nas izjemno naporna in težka sezona, Celje je ponovno v ligi prvakov in vsi skupaj se zavedamo, kaj to pomeni za tako mlado ekipo. V ligi prvakov se na nobeni tekmi ne bomo predali, vseeno pa je naša prioriteta državno prvenstvo,« je cilje razkril Toskić, ki je v prvi sezoni uresničil poslanstvo z vrnitvijo naslova v knežje mesto. Letos bo želel dodati še pokalno in superpokalno trofejo.

Znani obrazi v Zlatorogu

Celjani se bodo prvi mesec pripravljali v domačem mestu, prva prijateljska tekma bo 9. avgusta s Constanto, potem pa se bodo udeležili turnirjev v Strugi in Doboju. V ligi prvakov bodo 14. septembra gostovali v Aalborgu, ki sta ga okrepila Mikkel Hansen in Aron Palmarsson, prvi gost v Zlatorogu bo Kiel z Miho Zarabcem. Kasneje pridejo še stari znanci Domen Makuc, Blaž Janc, Rok Ovniček, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Matej Gaber in Mario Šoštarič.