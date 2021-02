Po veliki drami sladka in srečna zmaga za Celjane

Šarac pri strelu, Poteko izključen

Končno plus 4, kmalu plus 5

Vrnitev Zagreba in dramatična končnica

Horžen in Novak sta se odkupila

Štiriindvajseti derbi med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom v ligi prvakov se je razpletel s peto zaporedno zmago pivovarjev, ki so po dolgem času nanizali dve zmagi med elito in z njo ohranili upanje na nastop v izločilnih bojih. Prvič v sezoni so zmagali v svojem Zlatogoru. Tam bo že jutri gostoval Veszprem, ki bo ob 20.45 začel tekmo v Barceloni. Tekma ni bila za ljudi s slabimi živci, bilo je 29:28.Z 12. zmago na t. i. balkanskem clasicu so Celjani prvič prevzeli primat v sosedskih derbijih. Zagreb ostaja pri 11, enkrat je bilo neodločeno. Trenerje štirikrat vzel mero južnim sosedom in je med reprezentančnim premorom, med katerim je bilo v Egiptu svetovno prvenstvo, dobro pripravil svoje fante.Ti so prejšnji četrtek presenetljivo zmagali v Nantesu, ki je zdaj njihov glavni tekmec za šesto mesto v skupini B. Z dvema tekmama manj imajo Francozi dve točki manj od Celjanov, ki so v praznem Zlatorogu hrvaškim tekmecem postavili trdno obrambo, vratarje klonil po šestih minutah, pa še to s sedmih metrov, njegov reprezentančni kolegapa je povišal na obetavnih 3:1.Tudi Zagreb, ki je pogrešal slovenska legionarjainin lovil prvi točki v sezoni, se je dobro postavil v obrambi ter vzpostavil ravnotežje. Po 11 minutah je bilo 4:4 in jasno je bilo, da bo drugi koronaderbi bolj izenačen od prvega, ko je oktobra lani Celje v zagrebški Areni zmagalo kar s 30:22.Gostujoči trenerna začetku sezone je zamenjalje obrambo pripravil na vročega, ki je ujel strelsko formo in v Nantesu zabil osem golov. Na srečo slovenskih prvakov je bil kot običajno proti rojakom razpoložen, njegov tretji zadetek je pomenil vodstvo z 8:6 po tretjini tekme.Kljub temu je Ocvirk po novem zadetku Zagreba zahteval minuto odmora in dvignil igralce, ki so kmalu zatem prišli do vodstva z 10:7 (). A sledil je šok, steber obrambeje zaradi grobega prekrška nadv 23. minuti prejel neposredni rdeči karton, nakar so Celjani imeli minuto in pol dva igralca manj. Takrat jekot pravi kapetan prevzel odgovornost in dosegel pomemben zadetek.Celje je brez hujših prask preživelo igro 4 na 6, mladi reprezentančni kandidatje z drugim golom obnovil najvišje vodstvo (14:11) in ob tem izsilil izključitev, a nezbranije z drugim zgrešenim strelom zapravil priložnost za plus 4. Kljub temu je na dvakrat preloženi tekmi med odmorom kar dobro kazalo za gostitelje, pri katerih je prebujeni Šarac dosegel pet golov.Drugi del je hitro ponudil novo priložnost za plus 4, a je bil sicer spretni Horžen nenatančen s črte. Urok je premagal kdo drug kot hrvaški reprezentant Šarac, ki je s šestim golom razliko dvignil na 17:13, nakar je nekdajni vratar Šola moral zahtevati minutni premor. Mladi Šarke, ki je pred tremi leti zavrnil Zagreb in prišel v Celje, a ga bo sezoni sicer zapustil, je bil odličen in je še naprej paral mrežo. Njegovemu vzoru so slediliKodrin in rahlo poškodovani, vendar obramba ni več bila tako čvrsta in ni pomagala Vujoviću, zato je Zagreb ohranjal ulovljivo distanco.Vseeno se je jeziček na tehtnici vztrajno nagibal na celjsko stran, Šarac pa je malo pred vstopom v zadnjo tretjino z osmim golom zadel za 22:17. Ocvirk je opazil, da gostje prelahko dosegajo zadetke in pri plus 4 zahteval minuto odmora. Obramba je začela popuščati, se je pa prebudil Mlakar in z dvema zaporednima goloma, prvima na tekmi, ohranjal razliko.Ta se je vseeno spustila s petih golov na 2 (25:23), ko je Razgor zapravil drugo sedemmetrovko zapored in dodatno ogrel ude vratarja, so Hrvati s sedmih metrov ujeli stik. Pri 25:24 je bilo jasno, da bo končnica napeta, Šarčev deveti gol je prinesel olajšanje, a po obrambi Vujovića je Marguč zapravil »zicer« in Zagreb spet vrnil v igro. Izključitev hrvaškega krožnega napadalcani napovedovala nič dobrega, Hrstić je s strelom v prazna vrata izenačil na 26:26, do konca pa je bilo osem minut ...Z igralcem manj je sijajni Šarac, ki je garal tudi v obrambi, prišel do desetice in izsilil izključitev tekmeca, Kodrin pa je zadel z levega krila za 28:26. Stroga avstrijska sodnika sta izključila tudi Grošlja, Marguč je prestopil in pet minut pred koncem je bilo spet vse na izhodišču – 28:28. Ocvirk je vedel, da mora preprečiti prosti padec in je fante poklical na posvet.Zelo pomemben je bil zadetek Horžena, po katerem je Zagreb ostal še brez igralca, Celje je imelo priložnost doseči zmagoviti zadetek, a je Marguč spet zapravil čist strel. Na srečo Slovencev je Novak ukradel žogo, a spet je nova izgubljena žoga ponudila tekmecem priložnost za izenačenje. Niso je izkoristili in Celje je kljub neverjetnemu številu napak prišlo do velike zmage, s katero ostaja med živimi.Celje PL – PPD Zagreb 29:28, Barcelona – Veszprem (20.45), Kiel – Aalborg (16. t. m.),– Nantes : Motor Zaporožje 31:32.