Podvig je bil blizu, a sanje o kolajni so še žive

Morda najboljša predstava v dosedanji zgodovini ženske rokometne reprezentance ni bila nagrajena. Slovenke so pred skoraj 6000 gledalci v Stožicah zelo namučile osemkratne evropske prvakinje iz Norveške, štiri minute pred koncem je nova slovenska strelska rekorderka Ana Gros zadela za 23:23, a Vikinginje so imele zadnjo besedo in ostajajo popolne na EP 2022. Reprezentanca Dragana Adžića po drugem porazu še ni izgubila možnosti za polfinale, vendar ni več odvisna od sebe. Jutri bo vsekakor morala premagati Madžarsko.