Pokal češnja na torti odlični sezoni

Kaže, da bo rokometna sezona na Slovenskem minila v skladu z rekom volk sit in koza cela. Pokalno lovoriko je ubranilo Gorenje, naslov državnega prvaka se široko nasmiha Celju Pivovarni Laško, Trimo pa bo ponovno zasedel drugo mesto in si priigral evropsko vstopnico. Velenjčani so na sklepnem turnirju pokala RZS v Slovenj Gradcu v polfinalu z 32:30 premagali Celjane, v današnjem finalu pa še Urbanscape Loko s 34:31 in se po letih 2003 in 2019 tretjič veselili pokalne lovorike.