Poolimpijsko prvenstvo kot naročeno za ponovitev podviga iz Francije

Pred natanko dvema letoma je Ljubomir Vranješ debitiral na klopi slovenskih rokometašev. Na pripravljalni tekmi v Slovenj Gradcu so premagali Severno Makedonijo in kasneje na EP na Švedskem osvojili četrto mesto. Nadaljevanje ni bilo več tako uspešno, na SP v Egiptu niso prišli v četrtfinale, izpustili so OI v Tokiu, niti v kvalifikacijah za EP niso blesteli.

Ljubomir Vranješ je dve leti na klopi Slovenije. FOTO: Hazem Gouda/IHF

Toda za vsakim dežjem posije sonce in leto 2022, v katerem bo morda premagan tudi trdovratni covid-19, je priložnost za nov vzpon. Ponudila se bo kmalu, čez deset dni bodo Slovenci proti Makedoncem začeli 15. euro na Madžarskem in Slovaškem.

Čez deset dni se bodo Slovenci na EP pomerili s Severno Makedonijo. V sredo (Trbovlje) in petek (Koper) jih čakata pripravljalni tekmi z Italijo. Reprezentanci so se pridružili Miha Zarabec, Urban Lesjak in Urh Kastelic.

Zadnja tekma leta 2021 je bila spodbudna, naši fantje so v Celju v sredo za sedem golov premagali Hrvaško in pokazali dobro igro, čeprav je v njej še veliko rezerv. Novo leto so dočakali v krogu družine in prijateljev, ponovno pa so se zbrali danes in popoldne opravili prvi trening v tem letu. V Zrečah so se jim pridružili trije kolegi iz nemške lige, Miha Zarabec (Kiel) ter vratarja Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen).

Slovenci so se spet lotili dela. FOTO: Tadej Regent

Vranješ bo imel sladke skrbi pri izbiri srednjih zunanjih igralcev, kjer ima še Staša Skubeta, Domna Makuca in Roka Ovnička, ter čuvajev mreže, saj sta se proti Hrvatom izkazala tako Jože Baznik kot Aljaž Panjtar. Skupaj je v jati 20 igralcev, potem ko se je proti Hrvatom poškodoval mladi Tadej Kljun. Vranješ se ni odločil poklicati dodatnega levičarja (Nejc Cehte, Timotej Grmšek), in tako sta na desnem zunanjem položaju njegova aduta kapetan Jure Dolenec in Matic Grošelj.

Slovenci bodo imeli po dva treninga dnevno, v sredo bodo v Trbovljah gostili Italijo, s katero se bodo pomerili tudi v petek v Kopru. V Debrecen, kjer bodo začeli branjenje četrtega mesta in lov na nov polfinale, bodo odpotovali 11. t. m., dva dni kasneje jih čaka ena ključnih tekem za preboj v drugi del proti Severni Makedoniji, ki jo kot igralec trener vodi legendarni Kiril Lazarov.

Slovenci so na zadnji tekmi leta 2021 premagali Hrvaško. FOTO: Leon Vidic

Prav Makedonci so jim na prvi tekmi EP 2018 na Hrvaškem prekrižali načrte, zato bodo storili vse, da se hladna prha ne ponovi. Potem bosta na madžarskem vzhodu, kjer naj bi bilo tudi precej slovenskih navijačev, še tekmi proti Danski in Črni gori.

Na tribunah tudi necepljeni

Dve reprezentanci se bosta uvrstili v drugi del v Budimpešti, če bodo Slovenci upravičili status nosilcev skupine A, se jim v novi dvorani z 20.000 sedeži obetajo tekme z Madžarsko, Hrvaško, Francijo in še eno reprezentanco (Srbija, Islandija, Portugalska, Nizozemska, Ukrajina).

Dobra vest za navijače je, da si bodo tekme lahko ogledati tudi necepljeni, če bodo imeli negativen test na covid-19. Omejitev števila gledalcev naj ne bi bilo, zato bodo dvorane dobro zapolnjene, saj je Madžarska ta čas morda rokometu najbolj zaprisežena država.

Slovenija se utegne s Hrvaško meriti tudi na EP. FOTO: Leon Vidic

Slovenci glede na igralce, ki si kruh služijo v najmočnejših ligah in klubih, gotovo sodijo v širši krog favoritov za odličja. Letos imajo dobre možnosti. Da jim poolimpijske sezone ustrezajo, so dokazali leta 2017 z bronom v Franciji. Mnoge reprezentance so se odločile za pomladitev, mnoge imajo težave s poškodbami in koronavirusom.

Slovenci, ki ohranjajo jedro ekipe, postopoma pa dodajajo mlado kri, pod Pohorjem trkajo na les, ker so se za zdaj izognili večjim zdravstvenim šokom in se lahko v miru pripravljajo na vrhunec leta.