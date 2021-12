Poraz proti Poljski razbil sanje o četrtfinalu

Dva dni po podvigu in remiju proti Rusiji so slovenske rokometašice odigrale slabo tekmo na svetovnem prvenstvu v Španiji ter klonile proti Poljski s 26:27. S tem so izgubile možnosti za uvrstitev v četrtfinale.

V drugem delu prvega polčasa so naredile delni izid 6:0 in se vrnile po zaostanku s 5:9, toda v drugem delu popustile. V ponedeljek se bodo za konec pomerile s Srbijo prejšnjega slovenskega selektorja Uroša Bregarja. Iz skupine I bosta v četrtfinale napredovali Francija in Rusija.

Ana Gros je dosegla osem golov, vendar je imela premalo razpoloženih soigralk, tudi obramba v ključnih trenutkih ni delovala. Slavljenka Alja Varagić je za 31. rojstni dan doživela poraz, Poljska pa je prišla do prvih točk.

Slovenske rokometašice so bile prvič na letošnjem turnirju v Španiji papirnate favoritinje, v tej vlogi pa se niso najbolje znašle. So pa dobile nove pomembne izkušnje, ki jih bodo lahko unovčile čez leto dni, ko bodo gostile evropsko prvenstvo. Zmaga v Granollersu proti Srbiji pa bi jim prinesla tretje mesto v skupini, kar bi bil lep uspeh za ekipo Dragana Adžića, ki je z uvrstitvijo v drugi del mundiala izpolnila glavni cilj.