Poraz v Poreču botruje zaskrbljenosti

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji pripravljalni tekmi v Poreču izgubila proti Hrvaški z 21:29 (10:15). Za izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića je bila to zadnja tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 19. decembrom v Španiji.

Slovenke bodo na Pirenejskem polotoku igrale v skupini A: v Granollersu se bodo najprej 3. decembra pomerile s Črnogorkami, dva dni kasneje s Francozinjami, 7. decembra pa še z Angolkami.

V glavni del tekmovanja se bodo prebile tri prvouvrščene reprezentance, četrtouvrščena bo tekmovanje nadaljevala v t. i. predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi goli. Po dva gola so dosegle Ana Gros, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić in Aneja Beganović, po enega pa Nataša Ljepoja, Alja Varagić, Ema Hrvatin, Tija Gomilar-Zickero in Petra Kramar.