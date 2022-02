Pred Krimom generalka za odločilni dvoboj s Švedinjami

Sedemnajst dni po visokem porazu v Györu se rokometašice Krima Mercatorja vračajo na evropsko sceno. V Stožice jutri (16.00) prihaja turški Kastamonu. Gre za tekmo, na kateri za Ljubljančanke šteje samo zmaga, če želijo nastopiti v izločilnih bojih EHF lige prvakinj. Tega se tudi dobro zavedajo.

Zadnja Krimova zmaga ima že precej zastarel datum, 20. novembra lani je v Stožicah padel CSKA. Pred tem so slovenske prvakinje ugnale samo še turške tekmice, 25. septembra je bilo 24:23. Skupaj imajo pet točk in bolj ali manj jasno je, da bo o šestem mestu v skupini B ter zadnjem potniku v »play off« za četrtfinale odločala tekma med Krimom in Sävehofom (20. t. m.), ki ima točko in tekmo več. Kastamonu je zadnji brez točk.

Vmes ga je zapustila slovenska reprezentantka Nina Zulić in tako so v ekipi od tujk ostale samo štiri Črnogorke, med katerimi je tudi veteranka Jovanka Radičević, s 64 zadetki daleč najboljša strelka.

V Lukni vijoličasti gostijo Celjane Zaradi širjenja virusne različice omikron so nadaljevanje sezone v državnem prvenstvu v rokometu za moške preložili na prihodnji konec tedna, na urniku pa je po dogovoru obeh klubov ostala današnja tekma med Mariborom in Celjem Pivovarno Laško. V dvorani Lukna (20.30) se bosta ob igrišču znova srečala nekdanja soigralca Luka Žvižej in Alem Toskić. V Celju se je lani v prvem kolu lige NLB zmage veselil slednji (32:25). »Ekipo Maribora zelo dobro poznamo, jeseni smo imeli z njo resne težave, vendar verjamem, da smo od takrat napredovali in da bomo upravičili vlogo favoritov,« pravi celjski trener Toskić, ki v prvenstvu še ne pozna poraza.

Tudi Krim med širjenjem covidne različice omikron ni bil imun na virus. »Dolgo smo imeli težave, enkrat je zbolela ena, drugič druga ali pa več deklet hkrati. Pravih taktičnih treningov domala ni bilo mogoče izvajati. Zato sem vesela, da smo zdaj končno vsi zdravi,« je odleglo trenerki Nataši Derepasko, ki se strinja, da bo tekma nekakšen zrelostni izpit: »Pred nami je res zelo pomembna tekma, ki bo pokazala, ali smo zreli za nadaljevanje lige prvakinj.«

Nataša Ljepoja je borka na črti. FOTO: Blaž Samec

Namesto napovedane Andree Lekić je na video konferenci gostovala njena srbska rojakinja Jovana Risović, ki z Brazilko Barbaro Arenhart tvori zelo dober vratarski tandem. »Za nami so težki tedni, ampak ohranili smo dobro vzdušje. Komaj čakamo soboto. Gre za ključno tekmo in računam na zmago,« je optimistična Risovićeva, ki pričakuje trd dvoboj: »V Turčiji smo zapravile preveč čistih strelov, tokrat bomo morale pokazati več zbranosti in boljšo realizacijo.«

Ključ v obrambi

Slovenska reprezentantka Maja Svetik je v Turčiji dosegla štiri gole od skupaj desetih v sezoni. O tekmicah ima dobro mnenje, četudi so brez točk.

»Imajo dobre igralke na vseh položajih, nikakor jih ne smemo podcenjevati. Delati moramo čim manj tehničnih napak, ki jih Kastamonu zna kaznovati. Ob tem moramo preprečiti njegove nasprotne napade,« recept za zmago pozna Primorka in kot glavno sestavino izpostavlja ...

Nataša Derepasko je vesela, da so vse njene igralke zdrave in pripravljene na tekmo s Turkinjami. FOTO: RK Krim

»Obrambo, iz nje izhaja vse. Če bomo dovolj čvrste, bi morala zmaga ostati doma.« Ta bi bila šele druga domača v sezoni, tretja proti Švedinjam bi na široko odprla vrata izločilnih bojev, ki so vedno zgodba zase. Ni odveč zapisati, da si Ljubljančanke želijo čim boljšo spodbudo s tribun in da bodo vesele vsakega navijača.