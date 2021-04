Presenetljiv razplet derbija v Zlatorogu

Zoran Jovičić je prvič zmagal v Zlatorogu. FOTO: Uroš Hočevar

Celje Pivovarna Laško : Gorenje Velenje 23:25 (8:11) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika Palačković in Backović.

Celje: Vujović, Gaberšek; Cvetko, Mazej, Dragašević 2, Razgor 1, Marguč 2, Poteko 1, Čepić, Kodrin 2, Horžen, Kljun 1, Mlakar 7, Leban 3, Novak 1, Načinović 3; Gorenje: Panjtar, Taletović; Haseljić 4, Tajnik 2, Pajt 3 (3), Starc, Miklavčič 2, Drobež 1, Komar, Verdinek 3, Grmšek, Slatinek-Jovičić 1, Predovič, M. Kavčič 4, A. Kavčič 5, Ravnikar; sedemmetrovke: Celje -, Gorenje 4 (3); izključitve: Celje 10, Gorenje 10.

Tilen Kodrin ni mogel preprečiti zmage Gorenja. FOTO: Uroš Hočevar

Derbi med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem se je končal s presenetljivo in povsem zasluženo zmago Velenjčanov s 25:23. Branilci naslova so doživeli prvi poraz v sezoni lige NLB, pred večnimi tekmeci imajo le še tri točke prednosti, do konca imajo še šest tekem, tudi v Rdeči dvorani čez 10 dni. Prvenstvo je spet odprto!je prvič v vlogi trenerja zmagal v Celju, enako velja za direktorja. Njune ose so pokazale izjemno borbenost in so po slabšem začetku (2:5 in 3:6) prevzele pobudo ter ves čas bile bližje zmagi od evroligaškega Celja, ki se mu je zelo poznala odsotnost. Odločilni gol za 24:23 je zabil zimzeleni nekdanji reprezentantVelenjčani so si priigrali najboljšo popotnico pred sobotnim gostovanjem v Atenah v polfinalu pokala EHF. Pri 24-kratnih prvakih sta izstopala vratarins sedmimi goli. Nihče drug ni dosegel več kot tri. Pri gostih jedosegel pet zadetkov,inpo 4. V vratih sta se izkazalain