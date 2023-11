Razglašeni Krim dočakal premor kot zmedeni boksar zvonec

Zadnja letošnja tekma EHF lige prvakinj se ni še zdaleč ni končala po željah rokometašic Krima Mercatorja. Metz, ki je bil boljši že pred tednom v Stožicah (28:22) je povsem nadigral Ljubljančanke tudi v Franciji in zmagal s 40:31 (20:12; statistika).

Krim je v Metz prišel oslabljen, poleg Nine Zulić je trener Dragan Adžić pogrešal tudi Darjo Dmitrijevo in obolelo Tamaro Mavsar. Francozinje so po 17 minutah vodile s 14:6 in za gostje, ki so bile slabe tako v napadu kot v obrambi, ni bilo vrnitve. Najvišja razlika v prvem polčasu je bila 20:10.

Dragan Adžić ne more biti zadovoljen s formo krimovk. FOTO: Blaž Samec

Krim, ki je sezono začel s tremi zmagami, je v zadnjih petih tekmah osvojil le točko proti Vipersu iz Kristiansanda, zato mu bo premor še kako dobro prišel, da spet poenoti vrste. Danes je deloval kot razbiti boksar, večino udarcev (golov; na koncu kar 40) je prejel iz nasprotnih napadov po grobih napakah v napadu. Slovenski navijači na tribuni so na trenutke trpeli ob gledanju boja mačke z mišjo. Za nameček je bila to slaba reklama za tekmo tedna po izboru EHF (MOTW).

Veteranka Jovanka Radičević si edina zasluži pohvale. FOTO: RK Krim

Na začetku drugega polčasa je sicer Krim malce popravil vtis, se približal na 16:21, vendar ni imel moči za preobrat. Hitro je bilo 25:17, pa 30:19 in 35:23 in zgodbe je bilo konec. Pri slovenski ekipi je blestela zgolj Jovanka Radičević z desetimi goli (strel 10/11), šest jih je dodala Tjaša Stanko. Kristina Jörgensen in Chloe Valentini sta jih za ekipo Emmanuela Mayonnada dosegli po osem.

V ponedeljek se bo zbrala slovenska reprezentanca in pod Adžićevim vodstvom začela priprave na svetovno prvenstvo v Skandinaviji. Črnogorec je poklical kar 11 krimovih tigric, ki bodo morale zaceliti rane, preden se bodo januarja podale v lov na izločilne boje. Šesti dan novega leta bo v Stožicah gostoval neposredni tekmec Rapid iz Bukarešte.