S Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo

Slovenska rokometna reprezentanca se bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto gostili Poljska in Švedska, v skupini B pomerila s Francijo, gostiteljico Poljsko in Savdsko Arabijo. Tako je danes določil žreb skupin v poljskih Katovicah. Slovenska izbrana vrsta se je na SP, ki bo na sporedu med 11. in 29. januarjem prihodnje leto, uvrstila s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze (IHF), pred tem je namreč v kvalifikacijah morala priznati premoč Srbiji s skupnim izidom 51:57.

Na prvenstvu bo zaradi posebnega povabila vseeno nastopila, in sicer desetič. Najboljši izid ji je uspel v Franciji pred petimi leti in pol, ko je zasedla tretje mesto. V Španiji je bila štiri leta prej četrta. V skupini se bodo varovanci selektorja Uroša Zormana pomerili s Francozi, ki so šestkrat slavili na SP, obenem pa so še trikratni evropski in trikratni olimpijski prvaki. Po podatkih Rokometne zveze Slovenije (RZS) so Slovenci na medsebojnih tekmah v vseh tekmovanjih vključno s pripravljalnimi tekmami desetkrat izgubili, enkrat remizirali in le dvakrat ugnali galske peteline.

Poljaki sicer zgodovinsko gledano niso tako uspešni kot Francozi, a bodo imeli podporo domačega občinstva. Sicer pa gre za enkratne svetovne podprvake, trikrat so bili bronasti. Z EP medalje nimajo, na OI pa so bili enkrat bronasti, in sicer leta 1976 v Montrealu. S Poljaki je Slovenija igrala sedemkrat in zabeležila štiri zmage ter tri poraze. Savdska Arabija, ki bo na SP prav tako kot Slovenija nastopila desetič, bo za slovensko izbrano vrsto večja neznanka. Nazadnje so se Slovenci z azijskim predstavnikom merili pred petimi leti in tekmo dobili z 31:19. S štirikrat bronasto reprezentanco azijskega prvenstva so Slovenci odigrali še tri tekme in prav vse dobili. Prvo leta 1997 (35:19), drugo in tretjo pa dve leti kasneje (31:29; 33:22).