Sara bi prvega rada zabila svojim

Nihče ni rokometašicam Krima Mercatorja zameril poraza v Romuniji proti CSM Bukarešti in tudi ne nedeljskega proti evropskemu prvaku Vipersu iz Kristiansanda v Stožicah, toda v ligi prvakov gre za zbiranje točk v boju za napredovanje in krimovke jih morajo vpisati na sobotnem gostovanju na Češkem, kjer jih bo ob 16. uri v mestu Chomutov gostil Banik Most, avstajder skupine A. Toda previdnost ne bo odveč, le kdo je pričakoval, da bo Celje Pivovarna Laško premagala sloviti Kiel ...

»Iskrene čestitke Celjanom, ki so zares prikazali sijajno predstavo,« se je najprej včerajšnjemu presenečenju posvetil trener Dragan Adžić, ki verjame, da na Češkem, kamor se je z dekleti odpravil takoj po novinarski konferenci, ne bo presenečenja. Sporočil je dobro vest, da je s kapetanko Barbaro Lazović, ki je izpustila drugi polčas proti Kristiansandu, vse v redu.

Na pot pa ni šla rahlo poškodovana Allison Pineau, ki pa naj bi bila nared do naslednje tekme s Ferencvarosem v začetku oktobra v Ljubljani. Vmes bo reprezentančni termin, v katerem bo Adžićeva slovenska reprezentanca dvakrat gostila Madžarsko.

Proti Mostu, ki je visoko izgubil tekmi proti Bietigheimu in Odenseju, naj bi prvič v dresu Krima v ligi prvakinj nastopila Čehinja Sara Kovarova, ki je dve sezoni preživela pri Baniku, lani pa igrala v Turčiji pri Kastamonuju. »Nisem še igrala proti Baniku. Veselim se tekme, saj so tam dobri navijači. Banik ima mlado in motivirano ekipo, vendar verjamem, da bomo zmagali. Če mi bo trener zaupal, se bom maksimalno potrudila, da dosežem prvi gol v dresu Krima,« si vidnejšo vlogo obeta Kovarova, 23-letna in 175 cm visoka leva zunanja igralka, ki bi lahko zamenjala odsotno Pineaujevo.