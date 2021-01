Še zadnja obveznost Slovencev pred poletom v Egipt

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 v sredo v gosteh premagala Nizozemsko s 34:23. Drevi jo čaka drugi medsebojni obračun z Nizozemsko, v praznem celjskem Zlatorogu se bo tekma pričela ob 20. uri.

Zadnja tekma pred torkovim odhodom v Egipt

Slovenski rokometni prvokategorniki so sredi tega tedna po skoraj enoletnem premoru znova stopili na veliko sceno. Kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo 2022 so po odpovedanih novembrskih tekmah s Poljaki in Turki začeli zmagovito, v predmestju Amsterdama so po bledem prvem polčasu v drugem zasenčili tekmece in zanesljivo zmagali.



Za izbrance švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bo drevišnja tekma z Nizozemci zadnja pred torkovim odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu. Slovenija se bo v Afriki v skupinskem delu najprej pomerila z Južno Korejo, Belorusijo in Rusijo.

