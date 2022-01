Skrite kamere v slačilnici rokometašic

Nemška policija preiskuje primer skritih kamer v garderobi kluba v prvi rokometni ligi za ženske. TuS Metzingen je sporočil, da so v začetku tedna odkrili dve kameri. Osumljena je neimenovana oseba, ki je delala v klubu, pogodbo so že prekinili.

»To je nezaslišano, ampak ne bomo dovolili, da nas nekaj takšnega potre. Pretresena dekleta so odločna takoj nadaljevati s treningi in tekmami, kar je dober znak,« je povedal direktor Ferenc Rott: »V teh težkih ćasih smo dobili veliko podpore policije, zveze in drugih klubov.«

Vodstvo bundeslige je zapisalo, da je šokirano in da obsoja takšna dejanja. Lani se je zgodil podoben primer s tremi kamerami v slačilnici prvoligaša HL Buchholz 08-Rosengarten, ki ga še vedno preiskujejo.