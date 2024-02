Zormanove fante pot v mesto luči vodi prek sončne Katalonije

Kvalifikacijski turnir, na katerem se bodo slovenski rokometaši želeli prebiti na olimpijske igre v Parizu, bo marca gostil Granollers. Tekmeci v tem katalonskem mestu bodo Španija, Brazilija in Bahrajn.

Reprezentanca Uroša Zormana bo velik izziv začela 14. marca z morda ključno tekmo proti Braziliji. Dan ali dva kasneje bo igrala proti gostiteljem iz Španije in 17. marca proti Bahrajnu. Na olimpijske igre vodita dve mesti.

Slovenci so trikrat nastopili na igrah pod petimi krogi, leta 2000 v Sydneyju, leta 2004 v Atenah in leta 2016 v Riu de Janeiru, kjer so bili šesti. Tudi na letošnjem EP v Nemčiji so osvojili šesto mesto, toda nastop v kvalifikacijah so si zagotovili z 10. mestom na lanskem SP na Poljskem, zato so tudi dobili ugodnejšo skupino, edino s samo dvema evropskima reprezentancama.

Slovenija je leta 2016 v Riu premagala tudi Brazilijo, s katero se bo marca merila za Pariz 2024. FOTO: Matej Družnik

V Hannovru se bodo merili Nemčija, Hrvaška, Avstrija in Alžirija, v Tatabanyi pa Madžarska, Norveška, Portugalska in Tunizija. Nastop na OI so si že zagotovili gostiteljica in evropska prvakinja Francija, svetovna prvakinja Danska, tretja z EP Švedska ter celinski prvaki Egipt, Japonska in Argentina. V Parizu bo nastopilo 12 reprezentanc, ki bo lahko prijavila zgolj 14 igralcev.

Granollers je zanimiva lokacija tudi za slovenske navijače, saj je le pol ure oddaljen od lahko dostopne Barcelone. Kapetanu Juretu Dolencu in njegovim se tako obeta se tudi podpora s tribun.

Ženska rokometna reprezentanca ima možnost prvič priti na OI, aprila se bo v Ulmu merila z Nemčijo, Črno goro in Paragvajem.