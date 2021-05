Slovenci prepričljivo prek turške ovire

Slovenija : Turčija 39:24 (19:11)

Dvorana Golovec v Celju, brez gledalcev, sodnika: Pirvu in Potirniche (oba Romunija).



Slovenija: Lesjak, Kastelic, Marguč 6, Janc 4, Ocvirk 2, Dolenec 3, Poteko 5, Kodrin 1, Horžen, Mazej 1, Makuc 2, Grošelj 2, Mačkovšek 6, Malus 1, Novak 4, Suholežnik 2.



Turčija: Göktepe, Pektas 4, Hacioglu, Erceylan 1, Bicer 3, Catkin, Öztürk 4, Simsar 4, Mutlu, Kelesoglu 3, Kirkayak 1, Eröz 1, Emre, Kanberoglu, Sarak 3, Kütahya.



Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Turčija 2 (1).

Slovenska izbrana vrsta je z zmago končala kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem.Na šestih odigranih tekmah je dvakrat premagala Turčijo in po enkrat Nizozemsko in Poljsko, enkrat igrala neodločeno z Nizozemsko ter doživela poraz proti Poljski. Drugo mesto je ob enakem številu točk osvojila Nizozemska, tretjeuvrščena Poljska je zbrala šest, Turčija pa nobene. Na EP se je poleg Slovenije in Nizozemske iz skupine 5 prebila tudi Poljska.Slovenija je doslej 12-krat nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljša je bila na domačem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Na lanskem EP na Švedskem, Norveškem in v Avstriji je bila četrta, na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 dvanajsto, najslabši dosežek pa je iztržila na Poljskem 2016, kjer je zasedla 14. mesto.Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopiso že v torek na zaostali tekmi drugega kola v Eskišehiru na kolena položili Turke, podobno je bilo tudi na današnjem obračunu v najbolj rokometnem mestu v Sloveniji.V kultni dvorani Golovec je bila tekma izenačena le v uvodnih minutah, po izidu 2:2 pa so na igrišču zagospodarili slovenski rokometaši in imeli vse niti igre v svojih rokah. Močno zdesetkana Slovenija si je že v 19. minuti priigrala sedem golov prednosti (14:7), najvišjo v prvem polčasu pa prav pred odhodom na odmor, ko je prvič povedla za osem zadetkov (19:11).V začetku drugega polčasa je prednost narasla na devet golov (21:12). Slovenski rokometaši so v nadaljevanju malce popustili in Turkom dovolili, da so skorajda prepolovili zaostanek (22:17 in 25:20), v končnici pa so Vranješevi izbranci znova strnili svoje vrste, zaigrali resno in odgovorno ter tekmece zasenčili v vseh segmentih igre. Najvišja prednost je znašala 16 golov (39:23).