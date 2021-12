Slovenci za slovo od slabega leta 2021 nadigrali Hrvate

Prijateljski derbi z večnimi tekmeci iz Hrvaške v hramu slovenskega rokometa pred kamerami nacionalne televizije je največji približek tekmi na velikem tekmovanju in Slovenci so v celjskem Zlatorogu dobili veliko koristnih informacij ter tudi nekaj samozavesti pred januarskim evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem. Južne sosede, zelo verjetne tekmece v drugem delu EP, so premagali s 33:26 (17:15).

Reprezentanca Ljubomirja Vranješa bo v Debrecenu in verjetno potem v Budimpešti branila četrto mesto z EP 2020 na Švedskem. Lansko koronsko leto fantom ne bo ostalo v lepem spominu. Več od devetega mesta so si obetali na SP v Egiptu, razočarali so v olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu in tudi v kvalifikacijah za EP niso blesteli. Leto 2021 so končali s tekmo proti velesili Hrvaški, ki jih je ob koncu novembrske akcije v Novingradu premagala s 34:31. Vranješ je prijavil vseh 18 igralcev, ki jih je imel na pripravah v Zrečah od nedelje, tudi tri novince Vida Levca, Tadeja Kljuna in Tilna Sokoliča, a prvi ni dočakal priložnosti.

Slovenija: Hrvaška 33:26 (17:15) Dvorana Zlatorog, gledalcev 1200, sodnika Palačković in Backović (Slovenija).

Slovenija: Baznik 2, Panjtar; Skube, Blagotinšek, Henigman, Marguč 7 (3), Janc 7, Levc, Dolenec 4 (2), Poteko 3, Kodrin 2, Sokolič 1, Ovniček, Makuc 2, Grošelj 1, Mačkovšek 3, Kljun, Suholežnik 1; Hrvaška: Šunjić, Pilipović; Mihić 2, Gadža 1, Maraš, Čupić 3 (2), Šebetić 5, Cindrić 5, Matanović 1, Mandić 2, Grahovac 2, Lučin, Jaganjac 1, Šušnja 2, Šišić 2, Glavaš, Klarica; sedemmetrovke: Slovenija 9 (7), Hrvaška 4 (3); izključitve: Slovenija 6, Hrvaška 12.

Njegov kolega Hrvoje Horvat se je odločil za pomlajevanje reprezentance, na EP ne bo vzel Igorja Karačića in Manuela Štrleka, proti Slovencem pa ni še računal na prvega zvezdnika Domagoja Duvnjaka iz Kiela. Slovenski obrambi je težave povzročal predvsem Luka Cindrić, Vranješ pa je na parket poslal zanimivo sedmerico. V vratih je stal Jože Baznik, na levem zunanjem položaju je namesto Boruta Mačkovška igral Nik Henigman, igro je vodil Staš Skube, na črti je stal Vid Poteko. Najbolj razigran je bil izkušeni Gašper Marguč, ki je poskrbel za prvi vodstvi s 5:4 in 7:6. Baznik je prek celotnega igrišča na svoji tretji reprezentančni tekmi dosegel prvi gol za prednost z 9:6.

Staš Skube je vodil slovenski napad. FOTO: Leon Vidic

Po Horvatovi minuti odmora so Hrvati ujeli stik (9:9), Marguč pa je s četrtim zadetkom razveselil kar dobro zapolnjene tribune Zlatoroga. Srečanje je postreglo z velikim številom tehničnih napak, kar je pričakovano glede na mešani zasedbi, za katerima je najbolj naporen prvi del priprav. Do zadetka je prišel tudi Matic Grošelj, ki je zamenjal kapetana Jureta Dolenca.

Marguč in Dolenec dosegla mejnika

Marguč je s sedmih metrov dosegel 400. zadetek za Slovenijo za vodstvo z 12:10. Obramba, ki ji je poveljeval Mačkovšek, je bila vse bolj agresivna, a tudi neusklajena, za dve minuti je moral na klop Matic Suholežnik. Ob igralcu manj je na igrišče prišel mladi zvezdnik Domen Makuc iz Barcelone.

Mačkovšek je že v svojem prvem napadu pokazal, da je tudi odličen strelec in zadel za 13:11. Okrvavljenega Grošlja, ki je izsilil dve izključitvi, je zamenjal najmlajši Kljun, a njegova strela nista našla cilja, nakar si je 18-letni levoroki član Benfice še poškodoval zapestje. Je pa do zadetka prišel spretni Makuc, na katerega Vranješ močno računa v prihodnosti.

Izenačen prvi del se je končal s slovenskim vodstvom, za katerega je s prvim golom poskrbel Dolenec, ki se je s 162. nastopom na večni lestvici izenačil na desetem mestu z Zoranom Lubejem. Baznik pa je prek 40 metrov še drugič zatresel prazno mrežo za 17:15.

Prvi zadetek tudi za Sokoliča

V drugem polčasu je njegovo mesto med vrtnicama zasedel Aljaž Panjtar, gledalcem sta se predstavila tudi Blaž Janc in Sokolič na krilih. Uvodna zadetka pa je dosegel Dolenec, tretjega pa novinec Sokolič, čigar prvi reprezentančni gol je pomenil vodstvo z 20:15.

Vid Poteko se je dobro boril na črti. FOTO: Leon Vidic

To je malce uspavalo gostitelje, ki so si privoščili nekaj napak in Hrvati so se približali na 18:21. Na svoj račun je prišel tudi Henigman, ki je izsilil sedemmetrovko in izključitev, a strelsko se mu nikakor ni odprlo. Hitro pa je svoje mojstrstvo pokazal tudi Janc, ki je malce zapostavljen v Barceloni, ter dosegel dva zadetka in bravurozno podajo Poteku za novo dvojno kazen gostov. Je pa drugi kazenski strel zapored zapravil Dolenec in tako so Hrvati še vedno imeli ulovljivo prednost (19:22).

Janc željan rokometa

Pri Slovencih sta bila najbolj razpoložena Janc, ki je pokazal, da je lačen rokometa in dokazovanja, to velja tudi za Panjtarja, ki je do sredine drugega polčasa zbral pet obramb in ohranjal krhko prednost. Pri 23:21 je Vranješ zahteval minuto odmora, saj so Slovenci imeli vse manj zamisli v napadu in poskušali preveč s samostojnimi akcijami.

Šved je zahteval več agresivnosti in sodelovanja, toda dogovorjena akcija se je izjalovila in Hrvati so 12 minut pred koncem znižali na 22:23. Dolenec je s svojim 600. golom za Slovenijo končal krizo. Marguč je bil še dvakrat zanesljiv s sedmih metrov za 26:22 in dobro popotnico za zadnjih osem minut. Ko je Janc zadel četrtič v drugem polčasu za plus 5, je bilo bolj ali manj jasno, da bo zmaga ostala doma.

Zelo lepo predstavo je začinila akcija med Dolencem in Makucem, ki je na noge dvignila navijače. Visoko je poletel tudi Mačkovšek in zadel za 29:23, vajo je dvakrat ponovil super hitri Janc (prvi strelec s sedmimi goli) za 31:23.

Slovenci so lepo sklenili leto 2021. FOTO: Leon Vidic

Vranješ od 18 igralcev ni uporabil samo Blaža Blagotinška, Roka Ovnička in Levca. Med strelce se jih je vpisalo enajst.

Prihajajo trije »Nemci«

Slovenci bodo jutri opravili še zadnji letošnji trening, ponovno se bodo zbrali v nedeljo, ko se jim bo pridružila trojica iz nemške lige, Miha Zarabec ter vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic. V sredo (Trbovlje) in petek (Koper) bodo odigrali zadnji pripravljalni tekmi z Italijo. V Debrecen bodo odpotovali 11. januarja, dva dni kasneje jih čaka zelo pomembna prva tekma na euru proti Severni Makedoniji selektorja Kirila Lazarova.