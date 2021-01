Slovenci zapustili Egipt z grenkobo v srcih in slabostjo v želodcih

Organizacija pod kritiko

Slovenci so bili v prvem polčasu premočni za Egipčane, v drugem pa so jih drago stale krizne minute. Moči za nov zasuk ni bilo več.

FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Fantje kričali in bruhali

Dean Bombač je imel velika nihanja v igri.

Dean Bombač, srednji zunanji igralec

»Fantom lahko samo čestitam za veliko borbenost. Vsi vemo, kaj smo preživljali zadnjo noč in zadnji dan. Tri četrt ekipe je bilo zastrupljene ali okužene, fantje so bruhali. Ampak pokazali smo značaj, se borili, domov gremo lahko z dvignjenimi glavami. Egipt je imel veliko prednosti, začenši s sodniki. Na koncu nam je zmanjkal en gol, naredili smo kakšno napako preveč in to je to.«

Matic Suholežnik je bil med tragičnimi junaki tekme z Egiptom.

Matic Suholežnik, krožni napadalec

»Vedeli smo, da bomo morali igrati 60 minut, da se Egipt nikdar ne bo vdal. Bili so mu naklonjeni tudi nekateri drugi dejavniki. Žal so se nam zgodile črne minute. Blagotinška je med ogrevanjem obšla slabost in je moral v hotel. Hoteli smo igrati tudi zanj ter za Gaja, Staša in druge fante, ki jih ni bilo zraven. Ni bilo lahko, ker so tudi nekateri igrali načeti.«

Razočaranje, a gredo naprej

Blaž Janc, desno krilo

»Nisem igralec, ki bi iskal krivdo za poraz v nekaterih drugih stvareh. Ampak proti Egiptu smo izgubili, ker smo ostali brez treh igralcev, tudi zaradi sodnikov. Kdor se spozna na rokomet, je videl, o čem govorim. Na srečo nas je bilo dovolj, da smo lahko odigrali tekmo. Tisti, ki smo bili na igrišču, smo se borili, vsi si lahko čiste vesti pogledamo v oči in si rečemo: gremo naprej.«

Blaž Janc je dosegel 28 golov, a ni bil tako učinkovit kot na lanskem EP.

Teden prej, kot so upali in tudi načrtovali, so se nocoj slovenski rokometni reprezentanti vrnili s svetovnega prvenstva v Egiptu. Mnogim je bilo še vedno slabo zaradi zastrupitve s hrano na predvečer ključne tekme. Na njej jim je za uvrstitev v četrtfinale zmanjkal gol proti gostiteljem, s katerimi so se razšli s 25:25, potem ko so v drugem polčasu vodili že s 15:10 ...Zasedli so končno deveto mesto med 32 reprezentancami. Kljub razočaranju, ker niso pokazali vsega, kar znajo, so ostali enotni. Odločeni, da se bodo že aprila spet veselili. Kot je povedal kapetan, je pred njimi še pomembnejši izziv: olimpijske kvalifikacije, na katerih si bodo v Berlinu utirali pot v Tokio. Tekmeci bodo Nemci, Švedi in Alžirci.»Težko je, ko ostaneš brez treh igralcev, ko polovica ekipe preživi dan na stranišču. Jaz zaradi poškodbe nisem mogel narediti spremembe smeri, a glede na razmere mi ni preostalo drugega, kot da stisnem zobe in pomagam po najboljših močeh. Kljub vsemu smo odigrali odličen prvi polčas, na koncu nas je pokopala nezbranost v treh, štirih minutah, ko smo igrali brez vratarja, izgubljali žoge in prejemali zadetke v prazna vrata. Škoda, tako smo dovolili, da pridejo v ospredje tudi nekatere druge stvari, o katerih ne bom govoril,« je povedal Dolenec, ki si je na prejšnji tekmi proti Švedski nategnil prepono.Če ni želel govoriti o drugih stvareh (morda je imel v mislih tudi pristransko sojenje Nemcev), pa se je oglasila Rokometna zveza Slovenije in izpostavila stvari, ki se na SP ne bi smele dogajati.»V Egiptu smo imeli ogromno težav, najprej zin, ki sta bila zaprta v hotelu brez pravega razloga, saj sta že v Sloveniji prebolela koronavirus. V zadnji noči in na dan tekme so nas pestile zdravstvene težave. Absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo SP. Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo Mednarodna rokometna zveza delovala tako, kot deluje,« je zapisal generalni sekretar RZS, ki ni izključil možnosti, da je nekdo namerno »začinil« večerjo v hotelu.Kot je dodala RZS, se je kar 12 reprezentantov zastrupilo s hrano. »Pa to ni bila »virozica«. Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Prek noči sta obležalain, tik pred tekmo se je v slačilnici od bolečin in bruhanja sesedel Blaž Blagotinšek in moral nazaj v hotel. Kar devet fantov se je kljub slabemu počutju odločilo boriti za barve domovine,« je zapisal predstavnik za stike z javnostjoDolenec je medtem uprl pogled tudi naprej. »Sem razočaran, vse smo imeli v svojih rokah, a hkrati sem ponosen, da sem kapetan te reprezentance. Pristop in borbenost sta bila prava. Že v kratkem nas čaka nov izziv, še večji in še pomembnejši. Če bomo nadaljevali na tak način, bo prišel tudi uspeh,« pravi Škofjeločan.Selektorni prsta uperil v nikogar, niti vase, čeprav bi se lahko v drugem polčasu bolje odzval ob težavah. Slovenija ni izkoristila kar 18 obramb»Vsa čast fantom, neverjetno, kako so se borili in pokazali močan značaj. Ni nam bilo lahko. Pol ure pred tekmo smo morali spremeniti taktiko. Lahko bi zmagali, ampak nekaterih stvari nismo dobro opravili. Razočaran sem, imeli smo priložnost za četrtfinale. Na celotnem turnirju smo izgubili samo eno tekmo. Škoda, gremo naprej,« je povedal Šved, ki ga kaj kmalu čaka novo soočenje z rojaki, aprila v njegovi drugi domovini.