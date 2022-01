Slovenci znova žrtve svojega značaja

V nadaljevanju preberite:

»To ne bo navadna tekma, odločale bodo tudi glave. Kot slovenski selektor sem vedno govoril, da sem prišel spreminjat karakter, na koncu me je moj karakter stal službe. Sprva je bil zaželen, kasneje ne več. Nikdar ne bomo vedeli, kaj bi Vuja naredil, če bi ostal selektor. Če govorimo o značaju, je na strani Črne gore, če govorimo o igralski kakovosti, so na boljšem Slovenci,« je pred ponedeljkovo odločilno tekmo za napredovanje iz skupine A evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem povedal nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.