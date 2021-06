Odlična Slovenka napovedala trdo garanje tudi v Moskvi

»Liga prvakinj ostaja še vedno moj največji cilj v karieri«

Ana Gros je vrsto let članica slovenske rokometne reprezentance. FOTO: Jure Eržen

Kapetanka slovenske ženske rokometne reprezentanceje bilav sezoni 2020/21. Grosova je v minuli sezoni v majici Bresta vpisala skupno 135 golov.je bila zadnja igralka pred Grosovo z več 130 zadetki v eni sezoni. Madžarka je sezono 2011/12 končala s 133 goli.»Za mano in mojo ekipo izje izjemna sezona. Zelo sem vesela, da sem bila s 135 goli razglašena tudi za najboljšo strelko v letošnji ligi prvakinj,« je povedala 30-letna Grosova, ena najboljših rokometašic na svetu in obenem tudi. V tej sezoni je bila proglašena za najboljšo igralko francoskega prvenstva, s klubom iz bretonskega Bresta so osvojile tako francoski pokal kot tudi prvi naslov francoskih prvakinj.S soigralkami so nastopile na zaključnem turnirju četverice najboljših ekip v Evropi. Na prvi tekmi so po streljanju sedemmetrovkin se uvrstile v finale, v katerem jih je čakala ekipa. Morale so priznati premoč Norvežankam, vseeno pa so osvojile končno drugo mesto, kar je velik uspeh za francosko ekipo.»Letos smo z ekipo res dosegli veliko, čeprav sem si zelo želela osvojiti tudi naslov lige prvakinj, kar je in ostaja še vedno moj. Zato z optimizmom zrem v prihodnost in bom še naprej trdo trenirala, da bi mi enkrat to tudi uspelo,« je sporočila Ana Gros, ki se v naslednji sezoniGrosova zadnjih nekaj let velja za eno najboljših desnih zunanjih igralk v Evropi. Obenem je večkratna državna prvakinja s klubi izin. Leta 2018 je bila izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko v ligi prvakinj, kar šest let zaporedoma je bila izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko v francoskem prvenstvu. Bila je tudi najboljša strelka v francoskem prvenstvu v kar štirih sezonah. Že 14 let je članica ženske slovenske reprezentance.