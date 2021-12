Slovenke brez moči proti olimpijskim prvakinjam

Tako kot so zablestele na petkovi uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Španiji proti Črni gori (28:18), so bile slovenske rokometašice nebogljene proti olimpijskim prvakinjam iz Francije. Kljub visokemu porazu (18:29) so še vedno resno v igri za nastop v drugem delu, jutri jih čaka tekma z Angolo, z zmago bi v nadaljevanje celo prenesle dve točki.

Ne bi se moglo začeti slabše za izbranke selektorja Dragana Adžića, ki so se preveč spoštljvo in prestrašeno lotile enih glavnih favoritinj za zlato kolajno. Kar 13 minut niso zatresle mreže Laure Glauser. Preden je led prebila kapetanka Ana Gros, so Francozinje dosegle šest golov. Adžić je zmajeval z glavo in zahteval minuto odmora, vendar ni mogel zbuditi igralk, ki so bile povsem brez zamisli pred agresivno obrambo, tudi najboljši strelki Grosova in Tjaša Stanko, bivši članici francoskega Metza.

Slovenke so doživele prvi poraz na SP. FOTO: Pau Barrena/AFP

Slovenke so leta 2017 na SP v Nemčiji premagale Francozinje, ki so kasneje osvojile naslov, toda tokrat je bila povsem drugačna zgodba, bolj so bile podobne reprezentanci z EP leta 2018 v Nancyju. Takrat je bilo ob polčasu 8:17 in na koncu 21:30 za ekipo legendarnega trenerja Olivierja Krumbholza, za katero sta danes igrali tudi članici Krima Mercatorja Alisson Pineau in Oceane Sercien Ugolin, pa tudi Tamara Horaček, hčerka nekdanje krimovke Vesne Horaček.

Slovenija : Francija 18:29 (8:13) Mestna dvorana v Granollersu, gledalcev 850, sodnici M. Sa in V. Sa (Portugalska). Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić; Novak, Gros, Omoregie, Žabjek, Stanko, Ljepoja, Zulić, Varagić, Svetik, Beganović, Mrmolja, Gomilar Zickero, Kramar; Francija: Glauser, Darleux; Nocandy, Toublanc, Valentini, Pineau, Lassource, Zaadi, Niakate, Sercien Ugolin, Flippes, Horaček, Edwige, Foppa, Nze Minko, Granier; sedemmetrovke: Slovenija 0 (0), Francija 0 (0); izključitve: Slovenija 0, Francija 0.

Pri 2:9 po tretjini tekme je bilo jasno, da iz te moke ne bo kruha. Takrat so se Slovenke le malce sprostile in začele igrati, kot so se dogovorile in se z dvema goloma Alje Varagić približale na 7:10. Toda tekmice so spet prevzele vajeti igre v svoje roke in ob polčasu vodile za pet golov (13:8).

Petra Kramar je opozorila nase s štirimi goli. FOTO: Pau Barrena/ AFP

V nadaljevanju podobna zgodba, agresivne Francozinje so imele vse pod nadzorom in povečale prednost na 17:9. Razlika je bila ves čas 7 ali 8 golov, pri Slovenkah je bila najbolj strelsko razpoložena Varagićeva, ki je v 43. minuti dosegla šesti gol za 14:21. Izkazala se je tudi novinka Petra Kramar, ki je zatem dosegla tretji zadetek in izsilila izključitev. Tudi Branka Zec je našla prave občutke v vratih in za trenutek se je zazdelo, da bi lahko tekma postala bolj zanimiva. Ampak Stankova je zadela vratnico, nakar si je izključitev prislužila Nataša Ljepoja in Slovenke so izgubile moment, za nameček je Varagićeva s sedmih metrov zadela le okvir vrat.

Takrat se je končalo upanje na čudežen zasuk, šlo je le še za popravo vtisa pred pomembnejšo torkovo tekmo proti Angoli. Kramarjeva se je še četrtič vpisala med strelke, Grosova je obsedela na klopi in varčevala moči. Tako kot Stankova je le enkrat zatresla mrežo, Slovenke pa so storile kar 19 tehničnih napak in bodo imele dva dni časa, da jih zmanjšajo na minimum.